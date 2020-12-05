«Бордо» — «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 15:03

В 13-м туре чемпионата Франции состоится матч «Бордо» — «Брест». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который пройдет 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

На матч, который состоится на стадионе «Стад-де-Бордо», букмекерская компания Мелбет выставила такие котировки: победа «Бордо» идет за 2.16, ничью можно сыграть с котировкой 3.64, а гостевая победа «Бреста» получила коэффициент 3.60.

Аналитики БК также считают, что команды не покажут результативной игры в атаке. Исход ТМ(2,5) получил отметку 1.90, а ТБ (2,5) отмечен коэффициентом 2.00.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Франции «Бордо» отметился ничейным исходом в гостевом противостоянии с « ПСЖ » (2:2). Сейчас команда базируется на 13-й позиции в турнирной таблице, набрав шестнадцать очков. Не совсем убедительно играет атака хозяев, которая в среднем забивает ровно гол за матч, а защита пропускает чуть больше одного мяча.

«Брест» отлично себя проявил в последних турах. Команда поочередно обыграла «Лилль» (3:2), «Сент-Этьен» (4:1) и «Метц» (2:0). Благодаря этим успехам «красно-белые» поднялись на десятую позицию в таблице, отдалившись от зоны вылета. «Брест» в текущем розыгрыше Лиги 1 еще не играл вничью – шесть побед и шесть поражений.

Информация для ставок

• В 7 из 8 прошлых матчей «Бреста» в Лиге 1 прошла ставка на ТМ(2,5)

• Исход ТМ(2,5) сыграл в 6 из 7 предыдущих домашних матчей «Бордо»

• «Брест» не проигрывал в пяти прошлых очных встречах против «Бордо»

• «Бордо» проиграл только один из пяти прошлых домашних поединков

Прогноз

К очному противостоянию соперники подходят в неплохой форме. «Бордо» смог дать бой чемпиону в Париже, а «Брест» занес себе в актив три победы кряду.

В очных встречах «жирондинцы» давно не обыгрывали оппонента, который в гостях играет надежно в защите. Предлагаем сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.64 по линии БК Мелбет из-за отсутствия очевидного фаворита.