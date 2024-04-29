«Дженоа» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (29.04.2024)

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сегодня, 11:10

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает предпочтение хозяевам в этой встрече, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 2.4. Успех «Кальяри» оценивается за 3.4. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.4. Низовой исход матча немного отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.58. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Дженоа» мало побеждает в последнее время, но часто играет вничью и имеет запас прочности в Серии А. Команда располагается на 12 месте с 39 баллами, и угроза понижения в классе ей не угрожает. Тем не менее, хозяевам придется постараться, чтобы набрать очки, ведь «Кальяри» настроен на победу, которая позволила бы отдалиться от зоны вылета в турнирной таблице. Два последних поединка «Дженоа» завершились поражением от «Лацио» (0:1) и ничьей с «Фиорентиной» (1:1).

«Кальяри» стабильно набирает очки в последнее время и почти не проигрывает, но все еще не гарантировал себе место в Серии А на следующий футбольный год. На данный момент коллектив занимает 14 место с 32 баллами и опережает зону вылета всего на три пункта. Любой результат кроме поражения будет удовлетворительным для гостей. В прошлом туре чемпионата Италии «Кальяри» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), а ранее с тем же счетом завершил поединок с «Интером» (2:2).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл два из десяти последних матчей в чемпионате Италии

«Кальяри» проиграл пять из десяти последних выездных поединков

Четыре из шести поединков между коллективами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч обещает быть сложным для обеих команд, но интересным. Предлагаем поверить в ничью и сделать ставку на нее по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.