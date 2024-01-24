«Дженоа» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (28.01.2024)

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вчера, 11:56

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает предпочтение хозяевам в этой встрече, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 2.05. Успех «Лечче» оценивается за 4.05. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.65. Низовой исход матча полностью отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.5. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Дженоа» не проигрывает в последних матчах, однако большая часть матчей заканчивается вничь. Клуб из Генуи занимает 11 место и на данный момент цель снова закрепиться в Серии А является вполне выполнимой. Хозяева имеют шанс воспользоваться кризисным состоянием «Лечче» и побороться за победу. Два последних матча «Дженоа» завершились выездной победой над «Салернитаной» (2:1) и ничьей с «Торино» (0:0).

«Лечче» проигрывает почти все матчи в последнее время и тренерский штаб не может найти решение на свалившиеся проблемы. Команда откатилась уже на 14 место с 21 баллом и вероятнее всего опустится еще ниже, если не исправит результаты. В поединке с «Дженоа» гостям очень важно набрать очки. В прошлом туре «Лечче» крупно уступил «Ювентусу» (0:3), а ранее минимально проиграл на выезде «Лацио» (0:1).

Информация для ставок

«Дженоа» не проигрывает уже шесть матчей подряд

«Лечче» не может выиграть уже 11 поединков подряд на выезде

«Дженоа» выиграл три из пяти последних встреч с «Лечче»

Пять из шести поединков между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лечче» очень слабо выглядит в последние месяцы, и мы предполагаем, что «Дженоа» сумеет этим воспользоваться. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.