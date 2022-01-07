«Дженоа» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.01.2022)

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вчера, 23:34

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.3 на победу хозяев, поверить в успех гостевой команды можно по коэффициенту 3.15, а взять ничейный результат можно по коэффициенту 3.5.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.92.

Форма команд

Андрей Шевченко, кажется, смог привести «Дженоа» в более-менее рабочий вид, команда в последних турах сражалась с серьезными соперниками и смогла завоевать два очка. Сначала коллектив дома не дал себя в обиду «Аталанте» (0:0), а затем расписал ничью (1:1) с «Сассуоло».

«Специа» прекрасно понимает важность данного противостояния с соперником за выживание. В прошлом туре команда дома принимала «Верону» и пропустив во втором тайме два гола проиграла (1:2). Клуб по итогам 20 матчей расположился на 17 месте, имея в копилке 16 очков.

Информация для ставок

«Дженоа» выиграла один из десяти последних домашних матчей

«Специа» проиграла шесть из семи последних выездных поединков

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Четыре последние игры с участием «Специи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой нас вряд ли будет ждать содержательный и организованный футбол. Обоим командам крайне важно зацепиться за очки, поэтому нас ждет много борьбы на каждом участке поля. Сложно сказать, кто окажется сильнее, предлагаем рискнуть сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет.