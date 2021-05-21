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«Эльче» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

сегодня, 00:09

22 мая 2021 года «Эльче» сразится с «Атлетиком» из Бильбао. Этот поединок будет сыгран в рамках последнего тура в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне «Атлетик» начал прибавлять только к концу первенства, а «Эльче» продолжает сражаться за выживание. Хозяевам нужна победа, чтобы сохранить прописку в чемпионате, желательно с положительной разницей забитых и пропущенных. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.763.88
Лига Ставок 1.96 3.65 3.90
Мелбет 2.00 3.88 3.88
1XBET 2.00 3.88 3.88

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Эльче». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.90, победа гостей оценивается таким же коэффициентом.

Форма команд

«Эльче» набрал 33 пункта и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба семь побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 55 мячей. В последних играх «Эльче» смотрится очень плохо, но шансы на спасение есть. Для этого клубу нужно побеждать «Атлетик», желательно разгромно. «Атлетик» уже завершил все свои задачи на сезон и ни на что не претендует, поэтому клуб может и проиграть.

«Атлетик» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе басков 46 пунктов. В нынешнем сезоне «львы» победили в 11 матчах, 13 раз играли вничью и столько же проигрывали. Клуб забил 46 голов и пропустил 40 мячей. В последних поединках у «львов» всё очень плохо, клуб имел серию без поражений, а сейчас не может выиграть. «Атлетик» может проиграть и в этом матче, ведь клуб уже не преследует никаких целей.

Информация для ставок

  • «Эльче» проиграл три матча из последних пяти
  • «Атлетик» не побеждает три матча кряду
  • «Эльче» пропустил шесть голов в пяти последних поединках

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.84. Также можно поставить на победу «Эльче» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.49 1.97 1.93 1.53 2.74
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.88 1.50 2.55
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
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