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«Эльче» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2022)

вчера, 16:44
Барселона

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.44. В случае победы «Эльче», зайдет коэффициент 7.3. Ничью можно выбрать по 5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.685.081.40
Фонбет 8.00 4.70 1.40
Мелбет 8.00 4.80 1.46
1XBET 8.00 4.80 1.46
BetBoom 8.35 4.92 1.41

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.18 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Барселона» избавилась от большинства своих проблем и сейчас пытается как можно ближе находиться к лидерам турнирной таблицы. Команда идет на четвертом месте с набранными 45 очками и всего на один балл отстает от «Атлетико». В случае победы над соперником из нижней части турнирной таблицы, подопечные Хави смогут сохранить своем место, а может и подняться выше. В двух прошлых матчах Ла Лиги «Барселона» крупно выиграла у «Атлетика» (4:0) и «Валенсии» (4:1).

«Эльче» набрал семь очков в последних пяти турах чемпионата Испании и испытывает ряд различных проблем. Тем не менее, коллектив набрал 29 очков и занимает 13 место, опережая зону вылета на семь пунктов. На своем стадионе у футболистов будут появляться возможности зацепиться за очки с «Барселоной», поэтому поединок будет зрелищным и насыщенным на события. В прошлой игре «Эльче» крупно проиграл аутсайдеру «Леванте» (0:3), а ранее оказался сильнее «Райо Вальекано» (2:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» проиграла две из десяти последних встреч (в дополнительное время), а «Эльче» уступил три раза
  • Пять из шести последних матчей каталонского клуба завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Эльче» смог забить только в одном матче и десяти последних с «Барселоной»
  • «Барселона» выиграла девять из десяти поединков у «Эльче» за последнее время

Прогноз

«Барселона» находится в хорошей физической форме и у команды не должно возникнуть проблем с неуверенным в себе соперником. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.18.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.58 1.33 2.28 1.69 1.78 2.15
Фонбет 2.15 1.73
Мелбет 2.22 1.77
1XBET 2.22 1.77
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:44
В первом круге Барселона на своем поле смогла соперника дожать 3-2, да и сейчас все шансы у сине-гранатовых на 3 очка в данном матче имеются. Барселона гораздо выше классом и индивидуальном мастерством, гости находятся в отличной форме и Хави нашел эффективную схему игры, где владение приносит результат. Эльче же не слишком мотивирован турнирно на матч, а вот гости борются за ЛЧ. В таких условиях класс гостей должен сказаться, тем более на счету Барсы 8 побед подряд над соперником и он для не очень лоялен.
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