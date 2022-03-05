«Эльче» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2022)

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вчера, 16:44

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.44. В случае победы «Эльче», зайдет коэффициент 7.3. Ничью можно выбрать по 5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.18 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Барселона» избавилась от большинства своих проблем и сейчас пытается как можно ближе находиться к лидерам турнирной таблицы. Команда идет на четвертом месте с набранными 45 очками и всего на один балл отстает от «Атлетико». В случае победы над соперником из нижней части турнирной таблицы, подопечные Хави смогут сохранить своем место, а может и подняться выше. В двух прошлых матчах Ла Лиги «Барселона» крупно выиграла у «Атлетика» (4:0) и «Валенсии» (4:1).

«Эльче» набрал семь очков в последних пяти турах чемпионата Испании и испытывает ряд различных проблем. Тем не менее, коллектив набрал 29 очков и занимает 13 место, опережая зону вылета на семь пунктов. На своем стадионе у футболистов будут появляться возможности зацепиться за очки с «Барселоной», поэтому поединок будет зрелищным и насыщенным на события. В прошлой игре «Эльче» крупно проиграл аутсайдеру «Леванте» (0:3), а ранее оказался сильнее «Райо Вальекано» (2:0).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла две из десяти последних встреч (в дополнительное время), а «Эльче» уступил три раза

Пять из шести последних матчей каталонского клуба завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Эльче» смог забить только в одном матче и десяти последних с «Барселоной»

«Барселона» выиграла девять из десяти поединков у «Эльче» за последнее время

Прогноз

«Барселона» находится в хорошей физической форме и у команды не должно возникнуть проблем с неуверенным в себе соперником. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.18.