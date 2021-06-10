«Энергетик-БГУ» – «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (11.06.2021)

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сегодня, 05:01

В матче 12-го тура Высшей лиги Беларуси «Энергетик-БГУ» примет на своем поле «Гомель». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Гомеля» в этой встрече. Разместить ставку с таким условием БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.7. Шансы «Энергетика» взять три очка оцениваются в 4.33, а ничейный исход в линии идет по котировке 3.8.

Кроме того, букмекеры считают, что команды будут результативны в атаке. Поставить на ТБ (2.5) голов можно по коэффициенту 1.79, ТМ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Энергетик» плохо начал текущий сезон Высшей лиги, оказавшись на 11-м месте рейтинга перед стартом 12-го тура. Но в дву последних матчах команда одержала минимальные победы над «Слуцком» и «Динамо» Брест, что позволило ей увеличить дистанцию от зоны переходных матчей. Прежде «Энергетик» уступил в гостях «Витебску» (2:3), а также поделил очки с «Торпедо» (1:1).

«Гомель», вышедший в Высшую лигу по итогам прошлого сезона, проводит отличный чемпионат. По итогам 11 туров команда набрала 21 балл и входит в тройку лидеров турнирной таблицы. После победы над «Славией» (4:2) в Мозыре «Гомель» разгромил на своем поле «Минск» (5:0) в последнем туре.

Информация для ставок

«Гомель» не проигрывал «Энергетику» ни в одном из всех 12 официальных матчей между командами

«Энергетик» не проигрывал в 3 предыдущих домашних поединках в Высшей лиге

В 3 из 5 прошлых гостевых матчей «Гомеля» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

К предстоящей игре обе команды подходят в неплохой форме. «Энергетик», одержав две победы подряд, попытается развить этот успех и отдалиться от зоны вылета. «Гомель», в свою очередь, намерен упрочить свои позиции в лидирующей тройке. Ждем от команд игры с акцентом на атаку, и предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу гостей по коэффициенту 1.61 в матче «Сморгонь» — «Слуцк».