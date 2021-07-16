«Енисей» — «Кубань». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

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вчера, 23:48

Увлекательный поединок двух интересных команд подарит нам 2-й тур второго по силе чемпионата России. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Енисей». Команда играет дома, поставить на его победу можно по коэффициенту 2.33. Победа «Кубани» оценивается по коэффиценту 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Енисей» не смог порадовать своих болельщиков в первом матче нового сезона и в графе набранных очков у команды остается цифра «0». В матче первого тура «Енисей» уступил на выезде московскому «Велесу» (0:1), а немного ранее в товарищеском поединке сыграл вничью с «Тверью» (2:2).

«Кубань» также не смогла начать сезон с победы и рассчитывает наверстать упущенное в следующих турах. Коллектив сыграл несколько товарищеских матчей, чтобы набрать форму к официальным поединкам. В первом туре ФНЛ «Кубань» проиграла на своем поле «Торпедо» (1:2), а после этого в товарищеском матче разошлась миром с «Ротором-2» (0:0).

Информация для ставок

• «Енисей» выиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах, «Кубань» также одержала три победы (включая товарищеские встречи)

• «Кубань» выиграла восемь из десяти последних выездных поединков

• Шесть из семи последних матчей «Кубани» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Енисею» в этом поединке будет очень тяжело противостоять слаженным действиям «Кубани», мы предполагаем, что именно гости выиграют эту встречу. Сделать ставку на победу «Кубани» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.