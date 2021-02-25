«Эсбьерг» — «Силькеборг»: прогноз на матч датского чемпионата (25.02.2021)

1614245577

сегодня, 12:32

25 февраля 2021 года «Эсбьерг» примет на своем поле «Силькеборг».

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают ставку, что в этом матче победит «Эсбьерг» с коэффициентом 2.50. Также можно поставить на ничейный исход за 3.10, а на победу «Силькеборга» за 2.65.

Форма команд

«Эсбьерг» находится на второй строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба 42 пункта в активе. Этот клуб забил 29 голов и пропустил 16 мячей. Команда выиграла 13 матчей, трижды сыграла вничью и два раза проигрывала. Последние матчи с участием «Эсбьерга» — это удовольствие даже для нейтральных болельщиков, ведь клуб не проигрывает и продолжает гнаться за командой, которая находится на первой строчке.

«Силькеборг» находится на третьей строчке в таблице. В активе у команды 37 пунктов. В нынешнем сезоне эта команда забила 44 мяча и пропустила 18 раз. «Силькеборг» выиграл 12 матчей, один раз сыграл вничью и пять матчей проиграл. Как и в случае с «Эсбьергом», у «Силькеборга» неплохая победная серия, но один поединок все испортил.

Информация для ставок

● «Эсбьерг» не проигрывает пять матчей кряду

● У «Силькеборга» четыре победы кряду

● «Силькеборг» забил 12 мячей за последние пять игр

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на то, что «Эсбьерг» забьет в обоих таймах с коэффициентом 3.30. Также можно поставить на «время первого гола — с 1 по 26 минуту» с коэффициентом 1.96. Это будет непростой поединок для обеих команд, они очень хотят победить и доказать, что являются лучшими в Дании.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Фламенго».