«Эштрела» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.03.2024)

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сегодня, 17:08

Ставки букмекеров

«Спортинг» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.27. В то время на победу «Эштрелы» коэффициент составляет 11. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Эштрела» выиграла лишь один матч из пяти последних в чемпионате Португалии и еще не гарантировала себе место на следующий сезон. Команда располагается на 13 месте с 26 баллами и опережает сразу двух соперников на один балл, а зону вылета на три очка. В поединке с лидером чемпионата сложно рассчитывать на победу, поэтому любые набранные очки будут для хозяев большим успехом. В прошлом туре «Эштрела» сыграла вничью с «Фамаликаном» (0:0), а ранее на своем поле обыграла «Каса Пиа» (3:1).

«Спортинг» покинул Лигу Европы после поражения от «Аталанты» в Италии (1:2) и теперь может полностью сосредоточиться на борьбе за чемпионство. «Бело-зеленые» являются лидером турнирной таблицы с 65 баллами и опережают «Бенфику» на один пункт, при этом имея один матч в запасе. В случае победы над «Эштрелой», гости как минимум укрепят свою позицию перед более ответственными поединками. В последнем туре чемпионата «Спортинг» разгромил «Боавишту» (6:1).

Информация для ставок

«Эштрела» забивала в девяти из десяти последних поединках на своем стадионе

«Спортинг» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Эштрела» не один раз забивала «Спортингу» и на своем стадионе чувствует себя достаточно уверенно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по хорошему коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.