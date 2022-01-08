«Эспаньол» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (10.01.2022)

«Эспаньол» сыграет против «Эльче» 10 января 2022 года. Поединок будет сыгран в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Отметим, что игру примет стадион под названием РДЦЕ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Эспаньол». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 4.30. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Эспаньол» в нынешнем сезоне идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У коллектива семь побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 22 мяча и пропустила 22 гола. В последних встречах каталонский клуб выиграл у «Валенсии» со счетом 1:2, а также проиграл «Сельту» 3:1 и обыграл «Леванте» 4:3.
«Эльче» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды три победы, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 18 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах «Эльче» сыграл вничью 0:0 с «Гранадой», а также уступил «Барселоне» 3:2 и проиграл «Валенсии» 2:1. Последние игры для «Эльче» складываются не лучшим образом, команда крайне редко забивает и еще реже побеждает, что отражается в статистике.
Информация для ставок
«Эльче» выиграл два матча из последних пяти
«Эспаньол» проиграл лишь один матч из последних пяти
У «Эльче» четыре забитых мяча за три последних матча
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25. Несмотря на не самую хорошую форму одного из клубов, они оба способны отличиться как минимум одним забитым мячом в грядущем матче.