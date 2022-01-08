«Эспаньол» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (10.01.2022)

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вчера, 18:11

«Эспаньол» сыграет против «Эльче» 10 января 2022 года. Поединок будет сыгран в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Отметим, что игру примет стадион под названием РДЦЕ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Эспаньол». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 4.30. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Эспаньол» в нынешнем сезоне идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У коллектива семь побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 22 мяча и пропустила 22 гола. В последних встречах каталонский клуб выиграл у «Валенсии» со счетом 1:2, а также проиграл «Сельту» 3:1 и обыграл «Леванте» 4:3.

«Эльче» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды три победы, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 18 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах «Эльче» сыграл вничью 0:0 с «Гранадой», а также уступил «Барселоне» 3:2 и проиграл «Валенсии» 2:1. Последние игры для «Эльче» складываются не лучшим образом, команда крайне редко забивает и еще реже побеждает, что отражается в статистике.

Информация для ставок

«Эльче» выиграл два матча из последних пяти

«Эспаньол» проиграл лишь один матч из последних пяти

У «Эльче» четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25. Несмотря на не самую хорошую форму одного из клубов, они оба способны отличиться как минимум одним забитым мячом в грядущем матче.