«Факел» — «Крылья Советов». Прогноз на матч Кубка России (29.09.2022)

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вчера, 12:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Факела» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

В игре «Факела» есть определенные просветления и результаты, однако этого мало, чтобы существенно изменить ситуацию. В группе кубка России команда из Воронежа еще не набирала очков, что определило ее на последнее место. В предстоящем матче коллективу очень важно набрать очки, чтобы продолжить борьбу за выход из группы. В двух последних поединках «Факел» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в чемпионате, а в кубке уступил «Спартаку» (0:3).

«Крылья Советов» набрали три очка в двух турах кубка России и продолжают борьбу за выход из группы. Команда редко выигрывает, и чтобы улучшить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить корректировки в тренировочный процесс. В последней игре чемпионата России «Крылья Советов» проиграли на выезде «Ростову» (1:2), а 14 числа неожиданно обыграли «Зенит» (2:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли только два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» одержал лишь одну победу из десяти последних матчей

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Крылья Советов» выиграли три из пяти последних матчей с «Факелом»

Прогноз

«Факел» обязан набирать очки в предстоящем поединке, ведь в случае поражения команда практически потеряет шансы на выход из группы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.