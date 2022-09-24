«Факел» — «Крылья Советов». Прогноз на матч Кубка России (29.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Факела» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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29 сентября 2022, 17:30
четверг
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.
Форма команд
В игре «Факела» есть определенные просветления и результаты, однако этого мало, чтобы существенно изменить ситуацию. В группе кубка России команда из Воронежа еще не набирала очков, что определило ее на последнее место. В предстоящем матче коллективу очень важно набрать очки, чтобы продолжить борьбу за выход из группы. В двух последних поединках «Факел» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в чемпионате, а в кубке уступил «Спартаку» (0:3).
«Крылья Советов» набрали три очка в двух турах кубка России и продолжают борьбу за выход из группы. Команда редко выигрывает, и чтобы улучшить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить корректировки в тренировочный процесс. В последней игре чемпионата России «Крылья Советов» проиграли на выезде «Ростову» (1:2), а 14 числа неожиданно обыграли «Зенит» (2:0).
Информация для ставок
- «Крылья Советов» выиграли только два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Факел» одержал лишь одну победу из десяти последних матчей
- Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Крылья Советов» выиграли три из пяти последних матчей с «Факелом»
Прогноз
«Факел» обязан набирать очки в предстоящем поединке, ведь в случае поражения команда практически потеряет шансы на выход из группы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.