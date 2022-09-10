«Факел» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2022)

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вчера, 10:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Факела» оценивается за 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Факел» поменял главного тренера, который вывел команду в РПЛ из-за неудовлетворительных результатов и постарается исправить ситуацию, которая складывается для клуба не лучшим образом. Перед стартом очередного тура команда из Воронежа занимает 14 место с четырьмя очками, опережая ближайшего соперника на три пункта. В последнем туре «Факел» проиграл на выезде «Пари НН» (1:3), а ранее уступил в кубке страны «Зениту» (0:2).

«Локомотив» продолжает лихорадить и на данный момент никакие изменения не помогают. Коллектив снова проиграл в последнем туре «Ахмату» (1:2) и в кубке России также не нашел свои моменты с «Пари НН» (0:2). Железнодорожники набрали девять очков и занимают только девятое место, что является неприемлемым для руководства и болельщиков.

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл лишь два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» на своем поле проиграл только две встречи из последних десяти

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, «Факел» неплохо выглядит на своем стадионе и часто создает проблемы соперникам. «Локомотив» же может и сам себе создать трудности, поэтому логичным вариантом тут будет ничья, сделать ставку на которую можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.