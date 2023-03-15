«Фенербахче» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.2. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.9 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Фенербахче» не смог добиться положительного результата в первом матче и сейчас при поддержке родных трибун попытается отыграть преимущество испанцев. В чемпионате Турции команда идет на втором месте и набрала 51 очков, при этом отставая на девять пунктов от «Галатарасая», но сыграв на одну игру меньше. В прошлом туре «Фенербахче» обыграл «Кайсериспор» (2:1), а в Лиге Европы уступил на выезде «Севилье» (0:2).
«Севилья» смогла добиться хорошего для себя результата и теперь постарается сыграть на выезде как можно аккуратнее, не нарываясь на неприятности. Команда проводит не самый лучший сезон в Испании, но может компенсировать ее очередной победой в Лиге Европы, которая еще и даст право выступить в Лиге Чемпионов в следующем футбольном году. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» обыграла на своем поле «Альмерию», а ранее одолела «Фенербахче» в первой встрече (2:0).
Информация для ставок
- «Фенербахче» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах
- «Севилья» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Фенербахче» проиграл три последних поединка с «Севильей»
Прогноз
«Фенербахче» будет атаковать большими силами и наверняка забьет, но с такой же вероятностью не сможет сохранить свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.