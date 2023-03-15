«Фенербахче» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

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вчера, 11:38

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.2. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.9 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Фенербахче» не смог добиться положительного результата в первом матче и сейчас при поддержке родных трибун попытается отыграть преимущество испанцев. В чемпионате Турции команда идет на втором месте и набрала 51 очков, при этом отставая на девять пунктов от «Галатарасая», но сыграв на одну игру меньше. В прошлом туре «Фенербахче» обыграл «Кайсериспор» (2:1), а в Лиге Европы уступил на выезде «Севилье» (0:2).

«Севилья» смогла добиться хорошего для себя результата и теперь постарается сыграть на выезде как можно аккуратнее, не нарываясь на неприятности. Команда проводит не самый лучший сезон в Испании, но может компенсировать ее очередной победой в Лиге Европы, которая еще и даст право выступить в Лиге Чемпионов в следующем футбольном году. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» обыграла на своем поле «Альмерию», а ранее одолела «Фенербахче» в первой встрече (2:0).

Информация для ставок

«Фенербахче» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах

«Севилья» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Фенербахче» проиграл три последних поединка с «Севильей»

Прогноз

«Фенербахче» будет атаковать большими силами и наверняка забьет, но с такой же вероятностью не сможет сохранить свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.