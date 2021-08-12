«Фейеноорд» — «Люцерн». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 10:49

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций мы увидим противостояние «Фейеноорда» и «Люцерна». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры называют «Фейеноорд». Поставить на победу нидерландского клуба можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. В случае победы «Люцерна» зайдет коэффициент 6.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 3 и коэффициент 2.1 на ТМ 3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Фейеноорд» в первом матче третьего квалификационного раунда не заметил сопротивления своего соперника и разгромил его (3:0). После этой игры коллектив имел возможность провести товарищескую встречу с мадридским «Атлетико», которую удалось выиграть (2:1).

Швейцарскому коллективу исправить ситуацию будет крайне сложно, а потому команда уже сконцентрирована на родном чемпионате, где дела после стартовых туров идут плохо (три поражения в четырех матчах).

Информация для ставок

«Фейеноорд» проиграл всего два раза в последних 16 поединках

Безвыигрышная серия «Люцерна» составляет четыре матча

Крайние четыре игры «Люцерна» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Результат первой встречи не располагает к равной борьбе в ответном поединке. Скорее всего, хозяева поля обыграют своего соперника повторно, забив несколько мячей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фейеноорда» + ТБ 1.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.