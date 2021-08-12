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«Фейеноорд» — «Люцерн». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 10:49

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций мы увидим противостояние «Фейеноорда» и «Люцерна». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Фейеноорд
Люцерн
3 : 0
завершен
вчера, 21:00
3 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.407.45
Мелбет 1.24 6.29 10.50
1XBET 1.19 6.80 11.00
BetBoom 1.27 6.32 9.46

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры называют «Фейеноорд». Поставить на победу нидерландского клуба можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. В случае победы «Люцерна» зайдет коэффициент 6.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 3 и коэффициент 2.1 на ТМ 3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Фейеноорд» в первом матче третьего квалификационного раунда не заметил сопротивления своего соперника и разгромил его (3:0). После этой игры коллектив имел возможность провести товарищескую встречу с мадридским «Атлетико», которую удалось выиграть (2:1).

Швейцарскому коллективу исправить ситуацию будет крайне сложно, а потому команда уже сконцентрирована на родном чемпионате, где дела после стартовых туров идут плохо (три поражения в четырех матчах).

Информация для ставок

  • «Фейеноорд» проиграл всего два раза в последних 16 поединках
  • Безвыигрышная серия «Люцерна» составляет четыре матча
  • Крайние четыре игры «Люцерна» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Результат первой встречи не располагает к равной борьбе в ответном поединке. Скорее всего, хозяева поля обыграют своего соперника повторно, забив несколько мячей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фейеноорда» + ТБ 1.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.63
Мелбет 3.00 1.38
1XBET 6.45 1.11
BetBoom 5.51 1.15 3.02 1.39 2.45 1.56
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Все комментарии
sj7tr53tk27e
sj7tr53tk27e
вчера в 16:31
Футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам) одержит победу.
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wz8v66vcmwj3
вчера в 14:26
Футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 13:38
Хозяева не проиграют.
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