«Лахти» — «Ильвес». Прогноз на матч финской Высшей лиги (29.07.2022)

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сегодня, 14:08

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этом матче букмекеры не видят, но небольшое преимущество есть на стороне гостей. Поставить на победу «Ильвеса» можно по коэффициенту 1.9. Загрузить на победу «Лахти» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7, а вот в случае ничьи зайдет коэффициент 3.75.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Лахти» вчера без шансов уступил ан своем поле СИКу со счетом (1:3), а туром ранее на выезде был разгромлен «Хонкой» (0:5). Такие результаты не позволяют команде двигаться вверх по турнирной таблице и ставить серьезные задачи на сезон. После 16 поединков клуб находится на предпоследнем месте и имеет в активе всего 12 очков.

«Ильвес» располагается пятью строчками выше и имеет на семь очков больше. Коллектив также не выигрывал в минувших турах, расписав голевую ничью с СИКом (3:3), а также уступив дома ХИКу со счетом (1:2).

Информация для ставок

Проигрышная серия «Лахти» насчитывает три поединка

У «Ильвеса» одна победа в последних пяти встречах

Три минувших матча между командами закончились результатом «обе забьют»

Восемь последних игр с участием «Лахти» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз