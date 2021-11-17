ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБразилия. Серия А 2021

«Фламенго» — «Коринтианс». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

17 ноября 2021, 21:54

В 33-м туре бразильской Серии А «Фламенго» сыграет против «Коринтианса». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Бразилия. Серия А 2021
Фламенго
Коринтианс
1 : 0
завершен
18 ноября 2021, 03:30
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.394.52
BetBoom 1.93 3.35 4.20

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Фламенго». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 6.40.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать тотал забитых больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Фламенго» вторая строчка в турнирной таблице и 60 баллов в активе. Бразильский коллектив выиграл 18 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в семи матчах. У «Фламенго» 61 забитый и 28 пропущенных голов. В последних матчах «Фламенго» выиграл у «Сан-Паулу», а также обыграл «Баия» и сыграл вничью с «Шапекоэнсе».

«Коринтианс» расположился в этом сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе бразильского клуба 50 баллов. Команда выиграла 13 поединков, 11 раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Коринтианса» 35 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних поединках «Коринтианс» выиграл у «Куябы», а также проиграл «Атлетико Минейро» и одолел «Форталезу».

Информация для ставок

  • «Коринтианс» выиграл три матча из последних пяти
  • «Фламенго» не проигрывает шесть игр кряду
  • У «Коринтианса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и „Фламенго“ не проиграет» по коэффициенту 2.25. В последних поединках «Фламенго» выглядит очень здорово, клуб не проигрывает шесть игр кряду. Есть предположение, что бразильский коллектив продолжит эту серию.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.55 1.70 2.22
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
v56a6c97dyjb
v56a6c97dyjb
18 ноября в 01:19
Футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100