«Фламенго» — «Коринтианс». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

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17 ноября 2021, 21:54

В 33-м туре бразильской Серии А «Фламенго» сыграет против «Коринтианса». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Фламенго». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.53. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 6.40.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать тотал забитых больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Фламенго» вторая строчка в турнирной таблице и 60 баллов в активе. Бразильский коллектив выиграл 18 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в семи матчах. У «Фламенго» 61 забитый и 28 пропущенных голов. В последних матчах «Фламенго» выиграл у «Сан-Паулу», а также обыграл «Баия» и сыграл вничью с «Шапекоэнсе».

«Коринтианс» расположился в этом сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе бразильского клуба 50 баллов. Команда выиграла 13 поединков, 11 раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Коринтианса» 35 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних поединках «Коринтианс» выиграл у «Куябы», а также проиграл «Атлетико Минейро» и одолел «Форталезу».

Информация для ставок

«Коринтианс» выиграл три матча из последних пяти

«Фламенго» не проигрывает шесть игр кряду

У «Коринтианса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и „Фламенго“ не проиграет» по коэффициенту 2.25. В последних поединках «Фламенго» выглядит очень здорово, клуб не проигрывает шесть игр кряду. Есть предположение, что бразильский коллектив продолжит эту серию.