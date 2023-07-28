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«Флуминенсе» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (29.07.2023)

сегодня, 09:13
Флуминенсе

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. В случае победы «Сантоса», зайдет коэффициент 6.5. Ничью можно выбрать за 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.603.886.83

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Флуминенсе» уверенно идет в зоне плей-офф чемпионата Бразилии и перед стартом очередного тура занимает седьмое место. Команда набрала 25 баллов и проигрывает «Сан-Паулу» только по дополнительным характеристикам. В домашней встрече с нестабильным «Сантосом», хозяевам очень нужна победу, которая возможно поможет войти даже в топ-5. Два последних матча «Флуминенсе» завершились выездным поражением от «Коритибы» (0:2) и ничьей с «Фламенго» (0:0).

«Сантос» переживает не лучшие времена и находится крайне далеко от лидерских позиций. На данный момент команда располагается лишь на 14 место и набрала 17 очков, на пять пунктов отставая от зоны плей-офф. В предстоящей встрече с более стабильным соперником гости вряд ли могут рассчитывать на победу, но даже ничья станет хорошим достижением. В прошлом туре «Сантос» поделил очки с «Ботафого» (2:2), а ранее крупно проиграл на выезде «Сан-Паулу» (1:4).

Информация для ставок

  • «Флуминенсе» выиграл только один матч из пяти последних во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Сантоса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ботафого» проиграл три из пяти последних встреч «Сантосу»
  • Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды сейчас играют очень нестабильно и определять победителя было бы крайне рискованно. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.65 1.72 2.21
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:31
Думаю что нас ожидает низовой матч, поэтому Тм 2,5 можно сыграть за приличный кэф.
Гость
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