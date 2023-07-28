«Флуминенсе» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (29.07.2023)

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сегодня, 09:13

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. В случае победы «Сантоса», зайдет коэффициент 6.5. Ничью можно выбрать за 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Флуминенсе» уверенно идет в зоне плей-офф чемпионата Бразилии и перед стартом очередного тура занимает седьмое место. Команда набрала 25 баллов и проигрывает «Сан-Паулу» только по дополнительным характеристикам. В домашней встрече с нестабильным «Сантосом», хозяевам очень нужна победу, которая возможно поможет войти даже в топ-5. Два последних матча «Флуминенсе» завершились выездным поражением от «Коритибы» (0:2) и ничьей с «Фламенго» (0:0).

«Сантос» переживает не лучшие времена и находится крайне далеко от лидерских позиций. На данный момент команда располагается лишь на 14 место и набрала 17 очков, на пять пунктов отставая от зоны плей-офф. В предстоящей встрече с более стабильным соперником гости вряд ли могут рассчитывать на победу, но даже ничья станет хорошим достижением. В прошлом туре «Сантос» поделил очки с «Ботафого» (2:2), а ранее крупно проиграл на выезде «Сан-Паулу» (1:4).

Информация для ставок

«Флуминенсе» выиграл только один матч из пяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Сантоса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ботафого» проиграл три из пяти последних встреч «Сантосу»

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды сейчас играют очень нестабильно и определять победителя было бы крайне рискованно. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.