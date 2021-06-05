«Фрам» — «Вестри». Прогноз на матч Первого дивизиона Исландии (05.06.2021)

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сегодня, 00:20

«Фрам» сыграет против «Вестри» 5 июня в рамках Первого дивизиона чемпионата Исландии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Фрам». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.42. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.00 и на победу гостей за 5.90.

Форма команд

«Фрам» идет на первом месте в таблице. Клуб набрал 12 пунктов. В последних матчах «Фрам» очень хорош. Чемпионат Исландии только начался, а значит, здесь будет на что посмотреть. «Фрам» уже является фаворитом всего чемпионата, не говоря уже об этом поединке, стоит ожидать от этого клуба много забитых мячей и хороших матчей. Команда на ходу и хороша в атаке.

«Вестри» стартовал не лучшим образом. Клуб набрал шесть пунктов и идет на восьмом месте. Последние матчи складываются для команды не лучшим образом. «Вестри» плохо играет в защите, но атака у команды показывает себя с хорошей стороны. К сожалению для руководства клуба, атака не перекрывает все то, что делает защита.

Информация для ставок

«Вестри» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

«Фрам» победил в шести матчах кряду во всех турнирах

У «Фрама» 13 голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.44. Также можно поставить на победу хозяев и ТБ 2,5 за 1.77.

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