«Марсель» — «Монпелье». Прогноз на матч Кубка Франции (29.01.2022)

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вчера, 11:05

Ставки букмекеров

Анализ линии букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что «Марсель» является очевидным фаворитом данной встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.50. Для сравнения побед «Монпелье» оценивается в 6.50, а ничья доступна по котировке 4.20.

Также аналитики склоняются к тому, что соперники не забьют суммарно больше двух мячей. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.88, ТБ (2,5) – 1.92.

Форма команд

«Марсель» проводит добротный сезон на французских футбольных просторах. На стадии 1/16финала Кубка Франции южане не ощутили достойного сопротивление от «Шовиньи», который был разгромлен в гостях со счетом 3:0.

Кроме того коллектив Хорхе Сампаоли отлично проявляет себя в Лиге 1. Там «провансальцы» занимают третье место в общем зачете, имея в активе 11 побед и семь ничьих, при трех поражениях. А в минувшем туре чемпионата «Марсель» добился гостевой победы над «Лансом» (2:0).

«Монпелье» пробился в текущий этап кубка после успешной игры против «Страсбура», который удалось одолеть на домашней арене с минимальным счетом (1:0). Правда затем «паладины» допустили два поражения подряд в чемпионате, уступив «Труа» (0:1) и тому же «Страсбуру» (1:3).

Еще больше не усугубить турнирное положение команде позволила домашняя победа над «Монако» (3:2) в минувшем туре.

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывал «Монпелье» в 5 прошлых очных встречах – три победы и две ничьи

Соперники обменивались голами в 4 предыдущих очных противостояниях

«Марсель» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах на домашней арене

Прогноз

Несмотря на превосходство над соперником в очных встречах, «Марсель» стабильно допускает результативные ошибки в играх с «Монпелье», который отличался голами в четырех прошлых гостевых матчах. Поэтому, рекомендуем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.