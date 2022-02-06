«Монако» — «Амьен». Прогноз на матч Кубка Франции (08.02.2022)

1644133684

вчера, 10:48

Ставки букмекеров

У экспертов неоптимистические прогнозы по поводу гостей этой встречи. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Монако» идут по коэффициенту 1.35, за ничью предложена цена 5.05, а сенсация в виде победы «Амьена» доступна по котировке 9.00.

Если рассматривать линию голов, то в ней аналитики симпатизируют результативному исходу. Так ставки на ТБ (2,5) голов идут по котировке 1.82, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Франции «Монако» результативно победил «Ланс» в гостях (4:2). Также «монегаски» на минувших выходных отметились успехом в Лиге 1, где им удалось обыграть дома «Лион» (2:0).

В целом «Монако» одержал четыре победы кряду на домашней арене, в которых хозяева допустили только один пропущенный гол, забив соперникам 12 мячей в данных противостояниях.

«Амьен», представляющий второй дивизион, смог добраться до четвертьфинала Кубка Франции после гостевой победы над «Нанси» (2:0). Что касается успехов команды в чемпионате, то на данный момент клуб занимает 14 место рейтинга, не имея реальных шансов включиться в борьбу за повышение в классе. Отметим, что накануне предстоящей игры «Амьен» отобрал очки у одного из лидеров Лиги 2 «Сошо» (1:1).

Информация для ставок

«Монако» побеждал «Амьен» в 4 предыдущих очных встречах

«Амьен» пропускал минимум 2 гола в 4 предыдущих играх против «Монако»

В 7 прошлых матчах всех турниров «Монако» одержал 5 побед

Прогноз

В кубковой игре против «Амьена», тем более домашней, у «Монако» не должно возникать проблем. Хозяева сейчас на ходу и заметно превосходят соперника в классе. Предлагаем воспользоваться ставкой на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.