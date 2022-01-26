«Реймс» — «Бастия». Прогноз на матч Кубка Франции (29.01.2022)

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вчера, 10:56

Ставки букмекеров

Солидное преимущество в этой паре букмекеры отдают хозяевам поля. Поставить на победу «Реймса» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85, а вероятность победы «Бастии» оценивается в 4.60. При этом ничейный исход встречи идет по котировке 3.45.

Если же анализировать линию тоталов, то в ней аналитики отдают предпочтение низовому исходу. Так ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

«Реймс» в этом сезоне выступает с заметными спадами, чередуя успешные серии с негативными отрезками. К примеру, в двух минувших турах Лиги 1 «красно-белые» не набирали очки, проиграв «Мецу» (0:1) и ПСЖ (0:4), хотя прежде команда выдала серию из пяти игр без поражений во всех турнирах.

Отметим, что на предыдущей стадии Кубка Франции «Реймс» прошел скромный клуб «Тан», который был переигран в гостях со скромным счетом 1:0.

«Бастия» успешно выступила на стадии 1/16 финала Кубка Франции, нанеся домашнее поражение «Клермону» (2:0). Если рассматривать успешность команды во Второй лиге, то они следующие: пять побед, девять ничьих и восемь поражений.

При этом «Бастия» базируется на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата, а в последней игре лиги команда разошлась миром с лидером «Тулузой» (0:0).

Информация для ставок

Соперники одержали по две победы в четырех предыдущих очных встречах

«Реймс» и «Бастия» сыграли на ТМ(2,5) в 2 последних очных матчах

Защита «Реймса» не пропускала голы в 3 из последних 5 домашних матчей

Прогноз

У «Бастии» уже есть положительный опыт выступлений в кубке против представителей Лиги 1. Но в этом матче команда сыграет в гостях против более крепкого соперника в лице «Реймса». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.