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«Реймс» — «Бастия». Прогноз на матч Кубка Франции (29.01.2022)

вчера, 10:56

Ставки букмекеров

Солидное преимущество в этой паре букмекеры отдают хозяевам поля. Поставить на победу «Реймса» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85, а вероятность победы «Бастии» оценивается в 4.60. При этом ничейный исход встречи идет по котировке 3.45.

Франция. Кубок 2021/2022
Реймс
Бастия
- : -
29 января 2022, 20:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.88 3.50 4.40
1XBET 1.88 3.50 4.40
BetBoom 1.85 3.35 4.70

Если же анализировать линию тоталов, то в ней аналитики отдают предпочтение низовому исходу. Так ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Реймс» в этом сезоне выступает с заметными спадами, чередуя успешные серии с негативными отрезками. К примеру, в двух минувших турах Лиги 1 «красно-белые» не набирали очки, проиграв «Мецу» (0:1) и ПСЖ (0:4), хотя прежде команда выдала серию из пяти игр без поражений во всех турнирах.

Отметим, что на предыдущей стадии Кубка Франции «Реймс» прошел скромный клуб «Тан», который был переигран в гостях со скромным счетом 1:0.

«Бастия» успешно выступила на стадии 1/16 финала Кубка Франции, нанеся домашнее поражение «Клермону» (2:0). Если рассматривать успешность команды во Второй лиге, то они следующие: пять побед, девять ничьих и восемь поражений.

При этом «Бастия» базируется на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата, а в последней игре лиги команда разошлась миром с лидером «Тулузой» (0:0).

Информация для ставок

  • Соперники одержали по две победы в четырех предыдущих очных встречах
  • «Реймс» и «Бастия» сыграли на ТМ(2,5) в 2 последних очных матчах
  • Защита «Реймса» не пропускала голы в 3 из последних 5 домашних матчей

Прогноз

У «Бастии» уже есть положительный опыт выступлений в кубке против представителей Лиги 1. Но в этом матче команда сыграет в гостях против более крепкого соперника в лице «Реймса». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.69 2.29
1XBET 1.69 2.29
Все комментарии
ymzhp56r5663
ymzhp56r5663
вчера в 11:02
Футбольный клуб «Реймс» выиграет матч.
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