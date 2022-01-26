«Тулуза» — «Версаль». Прогноз на матч Кубка Франции (29.01.2022)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

У экспертов практически нет сомнений в том, что «Тулуза» победит в этой игре. Ставки на хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет принимаются по коэффициенту 1.17. Для сравнения вероятность победы «Версаля» оценивается в 19.00, а на ничью можно поставить по котировке 6.70.

Аналитики также склоняются к результативному счету в этой встрече. Сыграть ставки на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.63, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Тулуза» проводит отличный сезон по всем фронтам. Во второй лиге Франции команда занимает первое место, набрав за 22 тур 42 очка. По ходу чемпионата клуб одержал 11 побед и девять ничьих, допустив только два поражения от соперников.

При этом в минувшем туре лиги «Тулуза» разделила очки в гостях с «Бастией» (0:0), а на предыдущей стадии Кубка Франции команда победила на выезде «Канн» с минимальным счетом (1:0).

«Версаль» представляет национальную лигу Франции, где команда лидирует в турнирной таблице с такими показателями: девять побед, шесть ничьих и одно поражение. Атака «Верселя» за 16 игр лиги организовала 23 гола, а защита пропустил 10 мячей от оппонентов.

К вышесказанному добавим, что на стадии 1/16 финала Кубка Франции «Версаль» прошел клуб «Ля Рош», разбив соперника на домашней арене со счетом 4:0.

Информация для ставок

«Тулуза» не уступала соперникам в 9 из последних 10 матчей всех турниров

В 4 из последних 5 матчей «Версаля» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Атака «Тулузы» забивала минимум 4 гола в 3 из последних 5 домашних матчей

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