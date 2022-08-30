«Анже» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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сегодня, 15:38

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценивают шансы команд заработать три очка. Победа «Анже» идет по коэффициенту 2.62, а вероятность выигрыша «Реймса» оценивается в 2.92. При этом компания Лига Ставок предлагает заключить пари на ничью по котировке 3.40.

Касательно голов, то здесь линия двигается в пользу низкой результативности. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.77, ТБ (2,5) – 2,15.

Форма команд

«Анже» заработал два балла в двух первых турах чемпионата Франции. «Зебры» начали сезон с ничейных матчей против «Нанта» (0:0) на домашней арене и «Осера» на выезде (2:2), где команда спаслась от поражения.

Но затем у «Анже» разладилась игра в обороне, которая допустила по три пропущенных гола от «Бреста» (1:3) и «Труа» (1:3), зафиксировав два результативных поражения.

«Реймс» показал аналогичные результаты, но с другой последовательностью. Команда стартовала в чемпионате Франции с поражений от «Марселя» (1:4) и «Клермона» (2:4), пропустив за две игры восемь голов.

Наладив игру в обороне, «Реймс» смог заработать два очка, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1) и «Лионом» (1:1).

Информация для ставок

«Реймс» не выигрывал в 5 прошлых матчах Лиги 1

«Анже» пропускал минимум два гола в 3 прошлых турах чемпионата

Ставка ТБ (2,5) принесла выигрыш в 3 предыдущих матчах «Анже»

Прогноз

Не одержав побед в четырех стартовых турах, «Анже» и «Реймс» обосновались в группе аутсайдеров, от куда командам нужно выбираться, а для этого нужно играть продуктивней в атаке. Рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.