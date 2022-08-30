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«Анже» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

сегодня, 15:38
Анже

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценивают шансы команд заработать три очка. Победа «Анже» идет по коэффициенту 2.62, а вероятность выигрыша «Реймса» оценивается в 2.92. При этом компания Лига Ставок предлагает заключить пари на ничью по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.623.302.98
Лига Ставок 2.50 3.35 2.90
Мелбет 2.56 3.44 2.99
1XBET 2.56 3.44 2.99

Касательно голов, то здесь линия двигается в пользу низкой результативности. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.77, ТБ(2,5) – 2,15.

Форма команд

«Анже» заработал два балла в двух первых турах чемпионата Франции. «Зебры» начали сезон с ничейных матчей против «Нанта» (0:0) на домашней арене и «Осера» на выезде (2:2), где команда спаслась от поражения.

Но затем у «Анже» разладилась игра в обороне, которая допустила по три пропущенных гола от «Бреста» (1:3) и «Труа» (1:3), зафиксировав два результативных поражения.

«Реймс» показал аналогичные результаты, но с другой последовательностью. Команда стартовала в чемпионате Франции с поражений от «Марселя» (1:4) и «Клермона» (2:4), пропустив за две игры восемь голов.

Наладив игру в обороне, «Реймс» смог заработать два очка, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1) и «Лионом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Реймс» не выигрывал в 5 прошлых матчах Лиги 1
  • «Анже» пропускал минимум два гола в 3 прошлых турах чемпионата
  • Ставка ТБ(2,5) принесла выигрыш в 3 предыдущих матчах «Анже»

Прогноз

Не одержав побед в четырех стартовых турах, «Анже» и «Реймс» обосновались в группе аутсайдеров, от куда командам нужно выбираться, а для этого нужно играть продуктивней в атаке. Рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.62 1.76 2.18 1.39 3.19
Лига Ставок 2.38 1.56 1.73 2.08 1.38 2.95
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
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8zkfewcc4wzx
сегодня в 15:40
Фаворит матча «Анже»
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