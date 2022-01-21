«Анже» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

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вчера, 14:34

Ставки букмекеров

Предпочтения экспертов в этой паре на стороне «Анже». Ставки на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет можно разместить по коэффициенту 2.10, а вероятность победы «Труа» оценивается в 4.10. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.14.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) мячей идут в линии по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Анже» занимает 12 место в чемпионате Франции, пополнив счет на 26 очков. Команда смогла одержать шесть побед и восемь ничьих, допустив шесть поражений от соперников.

Атака у «Анже» за 20 игр организовал 26 мячей, а защита пропустила 27 голов. При этом команда не побеждала в трех прошлых турах, в которых она проиграла «Клермону» (0:1) и «Монпелье» (1:4), а также разделила очки с «Лорьяном» (0:0).

«Труа» сигнализирует с 15 позиции французской лиги. 20 очков в текущем розыгрыше чемпионата команда набрала за счет пяти побед и пяти ничейных встреч, при 11-и поражениях в пассиве.

В последнем туре чемпионата «Труа» одержала неожиданную победу над «Монпелье» в гостях. Этот успех позволил команде отдалиться от зоны вылета на три балла.

Информация для ставок

«Анже» побеждал «Труа» в 3 последних матчах на домашней арене

В 3 предыдущих играх «Труа» в Лиге 1 прошла ставка ТМ(2,5)

В 3 последних матчах всех турниров «Анже» забил всего один гол

Прогноз

Атака «Анже» перестала действовать результативно, а у «Труа» всего восемь забитых мячей в 10 гостевых матчах чемпионата Франции. Учитывая это, рекомендуем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.