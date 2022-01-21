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«Анже» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

вчера, 14:34

Ставки букмекеров

Предпочтения экспертов в этой паре на стороне «Анже». Ставки на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет можно разместить по коэффициенту 2.10, а вероятность победы «Труа» оценивается в 4.10. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.14.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.024.35
Фонбет 2.05 3.05 4.20
Мелбет 2.15 3.20 4.18
1XBET 2.15 3.20 4.18
BetBoom 2.09 3.06 4.42

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) мячей идут в линии по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Анже» занимает 12 место в чемпионате Франции, пополнив счет на 26 очков. Команда смогла одержать шесть побед и восемь ничьих, допустив шесть поражений от соперников.

Атака у «Анже» за 20 игр организовал 26 мячей, а защита пропустила 27 голов. При этом команда не побеждала в трех прошлых турах, в которых она проиграла «Клермону» (0:1) и «Монпелье» (1:4), а также разделила очки с «Лорьяном» (0:0).

«Труа» сигнализирует с 15 позиции французской лиги. 20 очков в текущем розыгрыше чемпионата команда набрала за счет пяти побед и пяти ничейных встреч, при 11-и поражениях в пассиве.

В последнем туре чемпионата «Труа» одержала неожиданную победу над «Монпелье» в гостях. Этот успех позволил команде отдалиться от зоны вылета на три балла.

Информация для ставок

  • «Анже» побеждал «Труа» в 3 последних матчах на домашней арене
  • В 3 предыдущих играх «Труа» в Лиге 1 прошла ставка ТМ(2,5)
  • В 3 последних матчах всех турниров «Анже» забил всего один гол

Прогноз

Атака «Анже» перестала действовать результативно, а у «Труа» всего восемь забитых мячей в 10 гостевых матчах чемпионата Франции. Учитывая это, рекомендуем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.67 1.64 2.27 1.31 3.37
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
Все комментарии
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вчера в 17:18
Футбольный клуб «Анже» выиграет матч.
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вчера в 14:41
Футбольный клуб «Анже» одержит победу.
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