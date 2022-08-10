«Аяччо» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

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сегодня, 15:55

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого противостояния букмекеры видят «Ланс». Сыграть победу гостевой команды можно по коэффициенту 2.46, за ничью предложена цена 3.34, а победа «Аяччо» идет по котировке 3.22.

Если рассмтривать линию голов, которую выставила компания Лига Ставок, то в ней преимущество на стороне низового исхода. Сыграть ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Возвращение в элиту французского футбола «Аяччо» отметил неудачным результатом. В гостевой игре против «Лиона» команда не смогла набрать очки, доигрывая второй тайм поединка в численном меньшинстве (1:2).

«Ланс» успешно провел матч стартового тура нового сезона французской Лиги 1. «Красно-желтые» результативно сыграли против «Бреста» в домашних условиях, обыграв соперника со счетом 3:2.

Информация для ставок

«Ланс» выиграл 3 из прошлых 4 гостевых матчей Лиги 1

«Аяччо» терпел поражения в 2 последних домашних матчах с «Лансом»

«Ланс» не проигрывал в 8 из предыдущих 10 матчей против «Аяччо»

Прогноз

«Ланс» отлично провел прошлый сезон Лиги 1 и стартовал с победы в новом чемпионате. «Аяччо» пока привыкает к суровым реалиям чемпионата Франции. Рекомендуем сыграть нулевую фору гостей по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.