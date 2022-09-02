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«Аяччо» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

вчера, 16:14
Лорьян

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок предложила такую линию основных исходов на эту игру: победа «Аяччо» доступна по коэффициенту, ничья котируется в 3.30, а победа «Лорьяна» оценивается в 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.523.283.13
Лига Ставок 2.50 3.25 3.00
Мелбет 2.52 3.36 3.10
1XBET 2.52 3.36 3.10

В категории ставок на голы, букмекер отдает предпочтение низкой результативности. Сыграть вариант ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

К шестому туру чемпионата Франции «Аяччо» подходит в статусе главного аутсайдера. Новичок Лиги 1 смог заработать лишь один балл за пять встреч, заняв последнее место рейтинга.

После ничейного матча с «Лансом» (0:0) на домашней арене футболисты «Аяччо» последовательно проиграли «Ренну» (1:2), «Лиллю» (1:3) и «Монпелье» (0:2).

«Лорьян» провел четыре поединка в новом сезоне Лиги 1. В предыдущем туре чемпионата «моряки» допустили первое поражение, уступив в гостях «Лансу» (2:5). Прежде «Лорьян» заработал семь очков за счет побед над «Лионом» (1:0) и «Клермоном» (2:1), а также ничейной встречи с «Тулузой» (2:2).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не выигрывал в 34 из последних 37 гостевых матчей Лиги 1
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 предыдущих очных встречах
  • «Аяччо» проиграл в 3 последних турах чемпионата Франции

Прогноз

«Аяччо» забил только три гола в пяти турах чемпионата. При этом «Лорьян» не вскрывал защиту предстоящего соперника в четырех предыдущих поединка. Рекомендуем сыграть ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.24 1.63 1.66 2.18
Мелбет 1.72 2.31
1XBET 1.72 2.31
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
Хозяевам ничего не светит
Гость
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