«Брест» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

1650368698

вчера, 14:44

Ставки букмекеров

Победа «Лиона» на предстоящий матч в линии букмекерской конторы Фонбет играется по коэффициенту 1.70 – гости считаются фаворитом. Разместить ставки на ничью можно по котировке 4.00, а победа «Бреста» оценивается в 4.30.

Эксперты также считают, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гол можно по цене 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» одержал только одну победу в пяти последних турах чемпионата, опустившись на 12-е место. После успешной игры против «Монпелье» (2:1) в гостях команда разделила очки с «Нантом» (1:1), а также уступила на выезде «Сент-Этьену» (1:2).

По итогам 15 домашних встреч Лиги 1 «Брест» установил такие цифры успешности: пять побед, четыре ничьи и шесть проигрышей. Атака хозяев в родных стенах забила 22 гола, а защита пропустила в ответ 23 мяча.

«Лион» поднялся на восьмое место рейтинга Лиги 1. В четырех прошлых матчах команда оформила победы над «Бордо» (6:1) и «Анже» (3:2), а также разделила очки со «Страсбуром» (1:1) и «Реймсом» (0:0).

Гостевые показатели успешности «Лиона» в этом сезоне чемпионата следующие: четыре выигранных встречи, шесть ничейных противостояний и пять проигрышей. Забитые и пропущенные голы установлены на отметках 16:20.

Информация для ставок

«Лион» не проигрывал в 11 прошлых матчах против «Бреста»

«Лион» сыграл на ТМ(2,5) голов в 6 из прошлых 7 гостевых матчей Лиги 1

«Брест» не побеждал в 3 предыдущих домашних матчах чемпионата Франции

Прогноз

Мотивация, статистика и общая форма на стороне гостей этой игры. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Лиона» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.