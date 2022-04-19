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«Брест» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

вчера, 14:44
Лион

Ставки букмекеров

Победа «Лиона» на предстоящий матч в линии букмекерской конторы Фонбет играется по коэффициенту 1.70 – гости считаются фаворитом. Разместить ставки на ничью можно по котировке 4.00, а победа «Бреста» оценивается в 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.504.241.77
Фонбет 4.40 4.10 1.75
Мелбет 4.38 4.18 1.82
BetBoom 4.33 4.13 1.79

Эксперты также считают, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гол можно по цене 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» одержал только одну победу в пяти последних турах чемпионата, опустившись на 12-е место. После успешной игры против «Монпелье» (2:1) в гостях команда разделила очки с «Нантом» (1:1), а также уступила на выезде «Сент-Этьену» (1:2).

По итогам 15 домашних встреч Лиги 1 «Брест» установил такие цифры успешности: пять побед, четыре ничьи и шесть проигрышей. Атака хозяев в родных стенах забила 22 гола, а защита пропустила в ответ 23 мяча.

«Лион» поднялся на восьмое место рейтинга Лиги 1. В четырех прошлых матчах команда оформила победы над «Бордо» (6:1) и «Анже» (3:2), а также разделила очки со «Страсбуром» (1:1) и «Реймсом» (0:0).

Гостевые показатели успешности «Лиона» в этом сезоне чемпионата следующие: четыре выигранных встречи, шесть ничейных противостояний и пять проигрышей. Забитые и пропущенные голы установлены на отметках 16:20.

Информация для ставок

  • «Лион» не проигрывал в 11 прошлых матчах против «Бреста»
  • «Лион» сыграл на ТМ(2,5) голов в 6 из прошлых 7 гостевых матчей Лиги 1
  • «Брест» не побеждал в 3 предыдущих домашних матчах чемпионата Франции

Прогноз

Мотивация, статистика и общая форма на стороне гостей этой игры. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Лиона» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.78 1.30 2.34 1.66 1.83 2.09
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.33 1.71
Все комментарии
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вчера в 21:48
Футбольный клуб «Лион» одержит победу.
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вчера в 21:47
Футбольный клуб «Лион» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 18:53
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 18:03
В прошлом сезоне в Бресте Лион победил 3-2. Сейчас команде гостей по силам повторить результат. Они сильнее индивидуально, наконец то после вылета из еврокубков могут сосредоточится на делах чемпионата, тогда как и Брест с отсутствующей мотивацией до конца сезона упрощает им доступ к чужим воротам. Ставим здесь на класс и мотивацию гостей, которые должны брать 3 очка и сражаться дальше за зону еврокубков.
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