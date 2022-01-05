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«Брест» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

05 января 2022, 11:08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит следующим образом: победа «Бреста» идет по коэффициенту 3.02, ставки на ничью принимаются по цене 3.54, а победа «Ниццы» доступна по котировке 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.502.49
Фонбет 3.00 3.50 2.35
Мелбет 2.97 3.64 2.48
BetBoom 2.97 3.47 2.45

Аналитики компании не определяются с возможной результативностью данного поединка. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам 1,95.

Форма команд

«Брест» выдал впечатляющую серию из шести побед подряд в Лиге 1. Но перед короткой паузой команда провела два неубедительных матча. После домашнего поражения от «Монпелье» (0:4) «красно-белые» не смогли одолеть в гостях «Труа» (1:1).

В общем зачете чемпионата «Брест» занимает 12-е место с отрывом от зоны вылета в девять очков, а среди уходящей недели команда пробилась в 1/8 финала Кубка Франции, уверенно победив дома «Бордо» (3:0).

«Ницца» после серии неудачных матчей во французской Лиге 1 смогла реабилитироваться. Подопечные Кристофа Гальтье последовательно победили «Ренн» (2:1) и «Ланс» (2:1), поднявшись на второе место в турнирной таблице.

При этом у «Ниццы» лишь условное преимущество над «Марселем», который идет третьим в рейтинге. Также «орлы» успешно выступили на стадии 1/16 финала кубковых соревнований, обыграв на домашней арене «Ланс» (2:1).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых матчах «Ниццы» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Брест» не проигрывал в 9 из последних 10 матчей Лиги 1
  • Соперники обменивались голами в 3 из прошлых 4 очных матчей

Прогноз

«Брест» в этой игре попробует реабилитироваться за предыдущие неудачи в Лиге 1, а «Ницца» пытается сохранить за собой второе место в турнирной таблице. Учитывая, что обе команды результативно играют в атаке, предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.45 2.01 1.90 1.59 2.51
Мелбет 2.01 1.93
Все комментарии
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t8xxqxxe4qcd
05 января в 11:25
Футбольный клуб Ницца одержит победу.
mgm25sh5jvhw
mgm25sh5jvhw
05 января в 11:24
Футбольный клуб Ницца выиграет матч.
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