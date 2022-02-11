«Брест» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

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вчера, 16:31

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет представлены такие ставки на эту игру: победа «Бреста» идет по коэффициенту 1.93, ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Труа» доступна по котировке 4.10.

Также рассмотрим варианты, которые предложил букмекер на голы. Так вот, здесь ожидается умеренная результативность – исход ТМ(2,5) можно взять по котировке 1.75, ТБ (2.5) – 2.08.

Форма команд

«Брест» плохо выступал вначале сезона, но в итоге смог покинуть зону прямого вылета. Сейчас команда обосновалась на 13-м месте с такими общими результатами: семь побед, семь ничьих и девять поражений.

А вот так «Брест» выступает на домашней арене в текущем розыгрыше Лиги 1: четыре виктории, три ничьи и четыре проигрыша с общей разницей забитых и пропущенных голов 15:16. Отметим, что в предыдущем туре чемпионата «красно-белые» уступили в гостях «Ренну» (0:2), а прежде клуб вылетел из Кубка Франции, проиграв «Нанту» (0:2).

«Труа» немного поправила турнирное положение, набрав четыре балла за три прошлых тура. НА данный момент клуб подает сигналы с 16 позиции чемпионата, имея минимальное преимущество над зоной прямого вылета.

По ходу сезона футболисты «Труа» одержал пять побед, шесть ничьих и потерпели 12 поражений. При этом в 11 гостевых матчах случилось семь проигрышей, а в прошлом туре коллектив разделил очки в домашней игре против «Меца» (0:0).

Информация для ставок

«Брест» побеждал в 4 из прошлых 6 домашних матчей всех турниров

«Труа» проиграла 6 из последних 8 гостевых поединков чемпионата

«Брест» побеждал «Труа» в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

Прогноз

«Брест» является чисто домашней командой, которая лучшие результаты показывает в родных стенах. «Труа», в свою очередь, регулярно терпит неудачи в гостях. Поэтому, предлагаем воспользоваться ставкой на победу «Бреста» по коэффициенту 1.93 в БК Фонбет.