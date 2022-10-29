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«Лион» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

вчера, 14:14
Лилль

Ставки букмекеров

«Лион» считается фаворитом данного противостояния. Вероятность победы хозяев поля оценивается по коэффициенту 2.13. Заключить пари на ничью можно за 3.92, а победа «Лилля» играется по котировке 3.44.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.083.933.49
Лига Ставок 2.18 3.65 3.25
1XBET 2.15 3.80 3.46

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также убеждены, что «Лион» и «Лилль» продемонстрируют высокую результативность. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.61, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лион» находится на восьмом месте чемпионата Франции. По итогам 12-и сыгранных туров команда заработала 17 очков, установив следующие цифры успешности: пять побед, два ничейных матча и пять поражений от соперников.

Отметим, что в предыдущем туре Лиги 1 футболисты «Лиона» вырвали победу на выезде у «Монпелье» (1:2), а до этого подопечные Лорана Блана проиграли в результативной встрече «Ренну» (2:3).

«Лилль» поднялся в рейтинге на шестое место. В актив команды 22 очка, которые обеспечили семь побед и одна ничья. Еще в четырех поединках Лиги 1 «доги» уступали своим соперникам.

К предстоящему туру «Лилль» подходит на победной серии из трех игр, в которых коллектив Пауло Фонсеки обыграл «Монако» (4:3), «Страсбур» (3:0) и «Ланс» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лион» сыграл на ТБ(2,5) гола в 8 из 12 матчей Лиги 1
  • «Лилль» сыграл на ТБ(2,5) гола в 10 из 12 матчей чемпионата Франции
  • «Лилль» забивал минимум три гола в 2 прошлых турах лиги

Прогноз

По нашему мнению, «Лион» и «Лилль» проведут эффектный и результативный матч. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.61 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.90 1.29 2.38 1.64 1.86 2.06
Лига Ставок 2.29 1.61 1.82 1.96
1XBET 2.36 1.69
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
вчера в 16:07
победа Лиона
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:37
Хозяева не проиграют !
Гость
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