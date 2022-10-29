«Лион» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

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вчера, 14:14

Ставки букмекеров

«Лион» считается фаворитом данного противостояния. Вероятность победы хозяев поля оценивается по коэффициенту 2.13. Заключить пари на ничью можно за 3.92, а победа «Лилля» играется по котировке 3.44.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также убеждены, что «Лион» и «Лилль» продемонстрируют высокую результативность. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.61, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лион» находится на восьмом месте чемпионата Франции. По итогам 12-и сыгранных туров команда заработала 17 очков, установив следующие цифры успешности: пять побед, два ничейных матча и пять поражений от соперников.

Отметим, что в предыдущем туре Лиги 1 футболисты «Лиона» вырвали победу на выезде у «Монпелье» (1:2), а до этого подопечные Лорана Блана проиграли в результативной встрече «Ренну» (2:3).

«Лилль» поднялся в рейтинге на шестое место. В актив команды 22 очка, которые обеспечили семь побед и одна ничья. Еще в четырех поединках Лиги 1 «доги» уступали своим соперникам.

К предстоящему туру «Лилль» подходит на победной серии из трех игр, в которых коллектив Пауло Фонсеки обыграл «Монако» (4:3), «Страсбур» (3:0) и «Ланс» (1:0).

Информация для ставок

«Лион» сыграл на ТБ (2,5) гола в 8 из 12 матчей Лиги 1

(2,5) гола в 8 из 12 матчей Лиги 1 «Лилль» сыграл на ТБ (2,5) гола в 10 из 12 матчей чемпионата Франции

(2,5) гола в 10 из 12 матчей чемпионата Франции «Лилль» забивал минимум три гола в 2 прошлых турах лиги

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