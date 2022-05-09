«Мец» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

1652090056

вчера, 12:54

Ставки букмекеров

Фаворит этой встречи «Мец». Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.10. Вероятность того, что команды сыграют вничью, оценивается в 3.45, а за победу «Анже» предложена цена 3.35.

Касательно голов, то здесь небольшие симпатии экспертов на стороне низового формата игры. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.88, ТБ (2,5) можно взять за 1,95.

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Франции «Мец» одержал домашнюю победу на «Лионом» (3:2). Этот успех позволил клубу сохранить шансы на то, чтобы избежать прямого вылета во второй дивизион.

За два тура до финиша «Мец» базируется на 19-й позиции рейтинга, отставая от зоны переходных игр на три балла. Выделим, что по ходу текущего сезона Лиги 1 «бордовые» провели пять победных встреч, 13 ничейных и допустили 18 поражений.

«Анже» не решает турнирных задач. «Зебры» занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, опережая подвальную часть турнирной таблицы на семь зачетных пунктов. В минувшем туре Лиги 1 клуб заработал девятую победу в сезоне, обыграв на домашней арене «Бордо» (4:1).

Фиксируем, что футболисты «Анже» также провели 11 ничейных матчей и допустили 16 поражений от соперников.

Информация для ставок

«Анже» не выигрывал в 9 прошлых гостевых матчах Лиги 1

«Мец» побеждал «Анже» в 2 из последних 4 матчей на домашней арене

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Мец» отчаянно борется за очки в каждой игре, а у футболистов «Анже» уже нет турнирной мотивации. Поэтому, рекомендуем ставку на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.