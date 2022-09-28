«Монако» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

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вчера, 15:34

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам поля. Сыграть победу «Монако» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.55. На ничью пари принимаются по цене 4.40, а победа «Нанта» доступна по котировке 5.40.

Эксперты также полагают, что «Монако» и «Нант» порадуют зрителей забитыми голами. Вариант ставки ТБ (2,5) мячей оценивается по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Монако» одержал три победы подряд в чемпионате Франции, поднявшись в рейтинге на пятую позицию. Клуб успешно провел матчи против «Ниццы» (1:0), «Лиона» (2:1) и «Реймса» (3:0), продемонстрировав надежную игру в обороне.

Также «Монако» выступает в Лиге Европы, где у команды зафиксирована стартовая победа над «Црвеной Звездой» (1:0) на выезде и неожиданное поражение дома от «Ференцвароша» (0:1).

«Нант» в новом сезоне Лиги 1 выиграл только один из восьми матчей. Случилась эта победа в домашнем противостоянии с «Тулузой» (3:1), после чего, клуб заработал всего два балла за четыре тура.

Помимо поражений от ПСЖ (0:3) и «Лорьяна» (2:3) в данной серии «Нант» разделил очки со «Страсбуром» (1:1) и «Лансом» (0:0), опустившись в турнирной таблице на 15-е место. На групповой стадии Лиги Европы «Нант» победил дома «Олимпиакос» (2:1), но затем крупно уступил в гостях «Карабаху» (0:3).

Информация для ставок

Команды сыграли вничью в 3 предыдущих очных встречах

«Монако» не проигрывал в 9 последних матчах против «Нанта»

Команды обменялись голами в 3 из предыдущих 4 встреч на поле «Монако»

Прогноз

«Монако» пусть и обрел стабильность, но к защите команды остаются определенные вопросы. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.