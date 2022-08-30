«Монпелье» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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сегодня, 16:13

Ставки букмекеров

«Монпелье» считается умеренным фаворитом в грядущем противостоянии. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.13, а успех «Аяччо» букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть по котировке 3.76. Ничья идет по цене 3.50.

Эксперты также отдают предпочтение результативному формату в этой игре. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.16.

Форма команд

«Монпелье» стал самой эффектной командой прошлого тура Лиги 1. В гостевом матче против «Бреста» команда забила сопернику семь безответных голов, добыв вторую победу в сезоне.

Так футболисты «Монпелье» реабилитировались за проигрыши в матчах с «Осером» (1:2) и ПСЖ (2:5), а в стартовом туре «паладины» оказались сильней «Труа» (3:2).

«Аяччо», вернувшись в элиту французского футбола, еще не демонстрировал максимальные результаты. Команда начала выступления в чемпионате с ничейных матчей с поражения на поле «Лиона» (1:2), а затем заработала дебютный балл во встрече с «Лансом» (0:0).

По итогам двух последних туров чемпионата «Аяччо» не набирал очки, проиграв «Ренну» (1:2) и «Лиллю» (1:3).

Информация для ставок

«Монпелье» сыграл на ТБ (2,5) гола в 8 из последних 9 матчей лиги

(2,5) гола в 8 из последних 9 матчей лиги «Монпелье» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих матчах на своем поле

«Аяччо» забивал и пропускал голы в 3 из 4 матчей этого розыгрыша Лиги 1

Прогноз

«Монпелье» круто выступил на поле «Бреста», но у «паладинов» есть определенные проблемы с защитой, чем должен пользоваться «Аяччо». Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.