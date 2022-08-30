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«Монпелье» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

сегодня, 16:13
Монпелье

Ставки букмекеров

«Монпелье» считается умеренным фаворитом в грядущем противостоянии. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.13, а успех «Аяччо» букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть по котировке 3.76. Ничья идет по цене 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.553.73
Лига Ставок 2.08 3.50 3.70
Мелбет 2.13 3.56 3.76
1XBET 2.13 3.56 3.76

Эксперты также отдают предпочтение результативному формату в этой игре. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.16.

Форма команд

«Монпелье» стал самой эффектной командой прошлого тура Лиги 1. В гостевом матче против «Бреста» команда забила сопернику семь безответных голов, добыв вторую победу в сезоне.

Так футболисты «Монпелье» реабилитировались за проигрыши в матчах с «Осером» (1:2) и ПСЖ (2:5), а в стартовом туре «паладины» оказались сильней «Труа» (3:2).

«Аяччо», вернувшись в элиту французского футбола, еще не демонстрировал максимальные результаты. Команда начала выступления в чемпионате с ничейных матчей с поражения на поле «Лиона» (1:2), а затем заработала дебютный балл во встрече с «Лансом» (0:0).

По итогам двух последних туров чемпионата «Аяччо» не набирал очки, проиграв «Ренну» (1:2) и «Лиллю» (1:3).

Информация для ставок

  • «Монпелье» сыграл на ТБ(2,5) гола в 8 из последних 9 матчей лиги
  • «Монпелье» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих матчах на своем поле
  • «Аяччо» забивал и пропускал голы в 3 из 4 матчей этого розыгрыша Лиги 1

Прогноз

«Монпелье» круто выступил на поле «Бреста», но у «паладинов» есть определенные проблемы с защитой, чем должен пользоваться «Аяччо». Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 1.84 2.08 1.45 2.96
Лига Ставок 2.37 1.57 1.73 2.08 1.38 3.00
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:58
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:28
Хозяева не проиграют
Гость
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