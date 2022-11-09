«Ренн» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (12.11.2022)

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вчера, 17:23

Ставки букмекеров

«Ренн» — фаворит этой игры. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.55. Победа «Тулузы» идет по цене 6.25, а ничья котируется в 4.74.

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Ренн» и «Тулуза» проведут результативный матч. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.61, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ренн» оборвал победную серию в чемпионате Франции, сыграв вничью с «Лиллем» в предыдущем туре. Прежде команда одержала пять викторий подряд, поднявшись на третье место в Лиге 1.

Напомним, что на групповой стадии Лиги Европы футболисты «Ренна» заняли второе место, получив путевку в 1/16 финала. В заключительном туре команда не смогла одолеть на своем поле АЕК (1:1).

«Тулуза» заработала только один балл в трех прошлых турах французского чемпионата. После ничейного матча против «Страсбура» (2:2) команда поочередно проиграла «Лансу» (0:3) и «Монако» (0:2). Отметим, что последнюю победу в Лиге 1 футболисты «Тулузы» одержали 16 октября, обыграв дома «Анже» (3:2).

Информация для ставок

«Ренн» выиграл в 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Тулузы»

«Ренн» побеждал в 7 из последних 10 матчей на своем поле

«Тулуза» проиграла в 4 из 6 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

«Тулуза» плохо проводит гостевые матчи чемпионата Франции. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.