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«Ренн» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (12.11.2022)

вчера, 17:23
Ренн

Ставки букмекеров

«Ренн» — фаворит этой игры. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.55. Победа «Тулузы» идет по цене 6.25, а ничья котируется в 4.74.

Франция. Лига 1 2022/2023
Ренн
Тулуза
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
12 ноября 2022, 23:00
суббота
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.514.856.33
Лига Ставок 1.54 4.60 5.80
Мелбет 1.56 4.74 6.05
1XBET 1.56 4.74 6.05

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Ренн» и «Тулуза» проведут результативный матч. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.61, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ренн» оборвал победную серию в чемпионате Франции, сыграв вничью с «Лиллем» в предыдущем туре. Прежде команда одержала пять викторий подряд, поднявшись на третье место в Лиге 1.

Напомним, что на групповой стадии Лиги Европы футболисты «Ренна» заняли второе место, получив путевку в 1/16 финала. В заключительном туре команда не смогла одолеть на своем поле АЕК (1:1).

«Тулуза» заработала только один балл в трех прошлых турах французского чемпионата. После ничейного матча против «Страсбура» (2:2) команда поочередно проиграла «Лансу» (0:3) и «Монако» (0:2). Отметим, что последнюю победу в Лиге 1 футболисты «Тулузы» одержали 16 октября, обыграв дома «Анже» (3:2).

Информация для ставок

  • «Ренн» выиграл в 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Тулузы»
  • «Ренн» побеждал в 7 из последних 10 матчей на своем поле
  • «Тулуза» проиграла в 4 из 6 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

«Тулуза» плохо проводит гостевые матчи чемпионата Франции. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.08 1.27 2.45 1.61 1.88 2.03
Лига Ставок 2.31 1.60 1.82 1.96
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:46
Ренн выиграет этот матч
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