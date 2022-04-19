«Реймс» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

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вчера, 14:49

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостевой команде. Поставить на победу «Лилля» компания Фонбет дает возможность по коэффициенту 2.10. Вероятность максимального результата «Реймса» оценивается в 3.50, а за ничью выставлена цена 3.30.

Вместе с тем аналитики убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Реймс» занимает 13-е место чемпионата Франции. У клуба нет побед в четырех предыдущих турах, где были зафиксированы поражения от «Труа» (1:2) и «Ренна» (2:3), а также ничейные игры против «Лиона» (0:0) и «Монпелье» (0:0).

Если рассматривать домашнюю успешность «Реймса» в Лиге 1, то она следующая: четыре победы, шесть ничьих и пять проигрышей. Атака хозяев на своем поле организовала 20 голов, а защита позволила забить соперникам 16 мячей.

«Лилль» находится на девятой строчке французского чемпионата, имея лишь одну победу в пяти предыдущих турах. После выигранного матча у «Нанта» (1:0) «доги» разделили очки с «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1), а также уступили на домашней арене «Лансу» (1:2).

Гостевые игры действующий победитель Лиги 1 в этом сезоне провел так: шесть победных встреч, пять ничейных и пять проигрышей. В этих поединках «Лилль» организовал 20 голов и столько же пропустил в собственные ворота.

Информация для ставок

«Лилль» сыграл на ТМ(2,5) голов в 6 последних гостевых матчах Лиги 1

«Лилль» побеждал «Реймс» в 3 предыдущих очных встречах

«Реймс» сыграл на ТМ(2,5) голов в 5 из прошлых 6 матчей Лиги 1

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 5 из предыдущих 6 матчей на поле «Реймса»

Прогноз

Анализ линии, статистики и актуальных форм «Реймса» и «Лилля» дает основания рекомендовать при на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.