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«Реймс» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

вчера, 14:49
Лилль

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостевой команде. Поставить на победу «Лилля» компания Фонбет дает возможность по коэффициенту 2.10. Вероятность максимального результата «Реймса» оценивается в 3.50, а за ничью выставлена цена 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.593.212.31
Фонбет 3.50 3.20 2.25
1XBET 3.56 3.36 2.28
BetBoom 3.52 3.17 2.31

Вместе с тем аналитики убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.60, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Реймс» занимает 13-е место чемпионата Франции. У клуба нет побед в четырех предыдущих турах, где были зафиксированы поражения от «Труа» (1:2) и «Ренна» (2:3), а также ничейные игры против «Лиона» (0:0) и «Монпелье» (0:0).

Если рассматривать домашнюю успешность «Реймса» в Лиге 1, то она следующая: четыре победы, шесть ничьих и пять проигрышей. Атака хозяев на своем поле организовала 20 голов, а защита позволила забить соперникам 16 мячей.

«Лилль» находится на девятой строчке французского чемпионата, имея лишь одну победу в пяти предыдущих турах. После выигранного матча у «Нанта» (1:0) «доги» разделили очки с «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1), а также уступили на домашней арене «Лансу» (1:2).

Гостевые игры действующий победитель Лиги 1 в этом сезоне провел так: шесть победных встреч, пять ничейных и пять проигрышей. В этих поединках «Лилль» организовал 20 голов и столько же пропустил в собственные ворота.

Информация для ставок

  • «Лилль» сыграл на ТМ(2,5) голов в 6 последних гостевых матчах Лиги 1
  • «Лилль» побеждал «Реймс» в 3 предыдущих очных встречах
  • «Реймс» сыграл на ТМ(2,5) голов в 5 из прошлых 6 матчей Лиги 1
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 5 из предыдущих 6 матчей на поле «Реймса»

Прогноз

Анализ линии, статистики и актуальных форм «Реймса» и «Лилля» дает основания рекомендовать при на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.82 1.61 2.46 1.29 3.83
Фонбет 1.60 2.40
1XBET 1.64 2.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:05
Победа или ничья команды "Лилль" в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 20:15
Реймс это осторожная команда (32 гола забито, а пропущено - 35), которая еще и часто расходится миром с соперниками (13 ничьих в 32-х турах). Не думаю, что в предстоящий уикенд подопечные Оскара Гарсии сумеют нас чем-то удивить. Скорее всего, они вновь будут играть от обороны, пытаясь поймать соперника на контратаке. Лилль тоже в последнее время на выездах часто проводил "низовые" матчи. От "догов" вновь жду, что они сыграют максимально низко.

Мой прогноз. Очевидно, что не стоит ждать от этих команды высокой результативности - ТМ 2,5.
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