«Реймс» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты видят «Марсель» фаворитом. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.00. Шансы «Реймса» одержать викторию оцениваются в 3.75, а за ничью выставлена цена 3.40.
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сегодня, 21:45
Линия голов свидетельствует в пользу низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) предложено по цене 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Реймс» комфортно себя чувствует на 13-м месте чемпионата. Клуб заработал 40 очков по ходу сезона, оформив девять победных и 13 ничейных матчей. Еще в 11 случаях команда допускала поражения от соперников.
При этом «Реймс» набрал четыре очка в двух последних турах. После ничейной встречи с «Монпелье» (0:0) команда добилась домашней победы над «Лиллем» (2:1).
«Марсель» удерживается на втором месте Лиги 1. Южане опережают третью позицию на шесть баллов, являясь фаворитами в борьбе за серебро и прямую путевку в Лигу чемпионов. После гостевого поражения от ПСЖ (1:2) «провансальцы» ударно провели домашний матч против «Нанта», добыв 18 победу в текущем розыгрыше чемпионата Франции (3:2).
Информация для ставок
- «Марсель» побеждал в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
- В 5 из прошлых 6 матчей «Марселя» в чемпионате прошла ставка ТБ(2,5)
- «Марсель» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 туров чемпионата
Прогноз
Учитывая турнирное положение и общую мотивацию команд, в этом матче рекомендуем ставку на нулевую фору «Марселя» по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.