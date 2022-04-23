«Реймс» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

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вчера, 11:11

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Марсель» фаворитом. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.00. Шансы «Реймса» одержать викторию оцениваются в 3.75, а за ничью выставлена цена 3.40.

Линия голов свидетельствует в пользу низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) предложено по цене 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Реймс» комфортно себя чувствует на 13-м месте чемпионата. Клуб заработал 40 очков по ходу сезона, оформив девять победных и 13 ничейных матчей. Еще в 11 случаях команда допускала поражения от соперников.

При этом «Реймс» набрал четыре очка в двух последних турах. После ничейной встречи с «Монпелье» (0:0) команда добилась домашней победы над «Лиллем» (2:1).

«Марсель» удерживается на втором месте Лиги 1. Южане опережают третью позицию на шесть баллов, являясь фаворитами в борьбе за серебро и прямую путевку в Лигу чемпионов. После гостевого поражения от ПСЖ (1:2) «провансальцы» ударно провели домашний матч против «Нанта», добыв 18 победу в текущем розыгрыше чемпионата Франции (3:2).

Информация для ставок

«Марсель» побеждал в 5 из последних 6 матчей Лиги 1

В 5 из прошлых 6 матчей «Марселя» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Марсель» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 туров чемпионата

Прогноз

Учитывая турнирное положение и общую мотивацию команд, в этом матче рекомендуем ставку на нулевую фору «Марселя» по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.