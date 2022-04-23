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«Реймс» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

вчера, 11:11
Марсель

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Марсель» фаворитом. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.00. Шансы «Реймса» одержать викторию оцениваются в 3.75, а за ничью выставлена цена 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.173.382.05
Фонбет 3.95 3.35 2.02
BetBoom 4.08 3.28 2.07

Линия голов свидетельствует в пользу низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) предложено по цене 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Реймс» комфортно себя чувствует на 13-м месте чемпионата. Клуб заработал 40 очков по ходу сезона, оформив девять победных и 13 ничейных матчей. Еще в 11 случаях команда допускала поражения от соперников.

При этом «Реймс» набрал четыре очка в двух последних турах. После ничейной встречи с «Монпелье» (0:0) команда добилась домашней победы над «Лиллем» (2:1).

«Марсель» удерживается на втором месте Лиги 1. Южане опережают третью позицию на шесть баллов, являясь фаворитами в борьбе за серебро и прямую путевку в Лигу чемпионов. После гостевого поражения от ПСЖ (1:2) «провансальцы» ударно провели домашний матч против «Нанта», добыв 18 победу в текущем розыгрыше чемпионата Франции (3:2).

Информация для ставок

  • «Марсель» побеждал в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
  • В 5 из прошлых 6 матчей «Марселя» в чемпионате прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Марсель» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 туров чемпионата

Прогноз

Учитывая турнирное положение и общую мотивацию команд, в этом матче рекомендуем ставку на нулевую фору «Марселя» по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.65 1.73 2.22 1.37 3.28
Фонбет 1.70 2.17
Все комментарии
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2mg9fg2vmvpt
вчера в 17:24
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
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