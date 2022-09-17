«Реймс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (18.09.2022)

Ставки букмекеров
«Монако» считается фаворитом этого поединка. Ставки в пользу победы гостей принимаются по коэффициенту 2.22. Поставить на ничью можно по котировке 3.50, а победа «Реймса» в линии БК Лига Ставок идет по цене 3.10.
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0 : 3
завершен
сегодня, 14:00
Аналитики также считают, что противостояние «Реймса» и «Монако» получится результативным. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.76, ТМ(2,5) – 2.14.
Форма команд
«Реймс» набрал шесть очков в семи турах чемпионата, расположившись на 16-м месте рейтинга с такими результатами: одна победа, три ничьи и три поражения.
После успешного матча на поле «Анже» (4:2) футболисты «Реймса» разделили очки с «Лансом» (1:1), а также уступили «Тулузе» в гостях (0:1).
«Монако» поднялся на седьмое место чемпионата Франции, выиграв два матча подряд. После гостевой победы над «Ниццей» (1:0) клуб успешно сыграл в домашнем противостоянии с «Лионом» (2:1).
Параллельно «Монако» выступает в Лиге Европы, где после гостевой победы над «Црвеной Звездой» (1:0) команда сенсационно уступила на своем поле «Ференцварошу» (0:1).
Информация для ставок
- «Монако» не пропускал голы в 3 прошлых матчах на поле «Реймса»
- «Реймс» не выигрывал в 6 последних домашних матчах лиги
- «Монако» не проигрывал в 8 предыдущих гостевых поединках чемпионата
Прогноз
Мы считает, что «Монако» оправданный фаворит в этой игре. Гости успешно противостоят «Реймсу», в том числе на поле соперника. Предлагаем поставить на нулевую фору «Монако» по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.