«Страсбур» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

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вчера, 12:48

Ставки букмекеров

Хозяева идут фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Страсбура» в линии букмекерской конторы Фонбет доступны по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью компания предлагает по цене 4.40, а победа «Клермона» играется по котировке 6.40.

Эксперты также рассматривают эту игру, как результативную. Вариант пари на ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.07.

Форма команд

«Страсбур» занимает пятое место за два тура до финиша французского чемпионата. Набрав 60 очков по ходу сезона, клуб установил следующие показатели успешности: 16 победных встреч, 12 ничейных и восемь поражений.

Турнирные позиции «Страсбура» пошатнулись после поражения в игре с «Лиллем» (0:1) и ничейной встречи с ПСЖ (3:3). А в предыдущем туре Лиги 1 команда заработала три балла на поле «Бреста» (1:0)

«Клермон» практически гарантировал себе прописку в Лиге 1 на следующий сезон. На данный момент клуб базируется на 16-м месте рейтинга, опережая зону переходных игр на пять очков.

В пяти прошлых турах чемпионата Франции «Клермон» допустил только одно поражение, которое было зафиксировано на поле «Бреста» (0:2). Также в отчетный период команд обыграла «Монпелье» (2:1) и «Труа» (1:0), а в играх с «Мецем» (1:1) и «Анже» (2:2) фиксировались ничейные счета.

Информация для ставок

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 9 из прошлых 11 матчей чемпионата

«Страсбур» не проигрывал в 13 из прошлых 14 поединков Лиги 1

«Клермон» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых гостевых матчах лиги

Прогноз

На этот матч рекомендуем комбинированную ставку – победа «Страсбура» и ТМ(4,5) гола. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.80.