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«Страсбур» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 12:48
Страсбур

Ставки букмекеров

Хозяева идут фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Страсбура» в линии букмекерской конторы Фонбет доступны по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью компания предлагает по цене 4.40, а победа «Клермона» играется по котировке 6.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.656.73
Фонбет 1.47 4.50 6.70
Мелбет 1.53 4.64 6.90
1XBET 1.53 4.64 6.90

Эксперты также рассматривают эту игру, как результативную. Вариант пари на ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.07.

Форма команд

«Страсбур» занимает пятое место за два тура до финиша французского чемпионата. Набрав 60 очков по ходу сезона, клуб установил следующие показатели успешности: 16 победных встреч, 12 ничейных и восемь поражений.

Турнирные позиции «Страсбура» пошатнулись после поражения в игре с «Лиллем» (0:1) и ничейной встречи с ПСЖ (3:3). А в предыдущем туре Лиги 1 команда заработала три балла на поле «Бреста» (1:0)

«Клермон» практически гарантировал себе прописку в Лиге 1 на следующий сезон. На данный момент клуб базируется на 16-м месте рейтинга, опережая зону переходных игр на пять очков.

В пяти прошлых турах чемпионата Франции «Клермон» допустил только одно поражение, которое было зафиксировано на поле «Бреста» (0:2). Также в отчетный период команд обыграла «Монпелье» (2:1) и «Труа» (1:0), а в играх с «Мецем» (1:1) и «Анже» (2:2) фиксировались ничейные счета.

Информация для ставок

  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 9 из прошлых 11 матчей чемпионата
  • «Страсбур» не проигрывал в 13 из прошлых 14 поединков Лиги 1
  • «Клермон» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых гостевых матчах лиги

Прогноз

На этот матч рекомендуем комбинированную ставку – победа «Страсбура» и ТМ(4,5) гола. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.37 2.10 1.78 1.63 2.35
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.14 1.82
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Все комментарии
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 18:48
Просто так совпало, что с началом этих событий они прекратили активность.
Gahi
Gahi ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:44
Приветствую Вас Уважаемый. К большому сожалению мне так же как и вам ничего не известно о них. Паршунин и Крамаров хорошие и позитивные товарищи и самое главное так резко прекратили посещать сайт. Они каждый день всегда старались делиться своими мыслимы, которые отличались оригинальностью и остроумным юмором. Будем надеяться что это временный перерыв связанный с определёнными жизненными обстоятельствами нормализуется и они в скором времени снова будут на связи. Удачи Вам и хорошего настроения.
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 18:15
Здорова дружище, помните на сайте был Федя Паршунин. и еще другой на аве с С. Краморовым. что с ними кто в курсе? не заходят на сайт с февраля.
Gahi
Gahi
вчера в 18:03
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 13:57
Клермон конечно не ПСЖ и даже не Ренн, но подстраховать хозяев иксом лишним не будет, тем более, что страховка эта в совокупности всего с двумя голами хорошо оплачивается. А эти 2 гола Страсбург вполне может и сам забить,
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