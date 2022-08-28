«Труа» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

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сегодня, 09:53

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого матча букмекеры видят «Труа». Победа хозяев поля в линии компании Лига Ставок идет по коэффициенту 2.45, поставить на ничью можно по цене 3.40, а победа «Анже» играется по котировке 3.00.

При этом аналитики склоняются к тому, что команды покажут результативный футбол. Пари на ТБ (2,5) гола идут по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Труа» является худшей командой по итогам трех проведенных туров чемпионата Франции. Пропустив в общей сложности десять голов, команда последовательно проиграла «Монпелье» (2:3), «Тулузе» (0:3) и «Лиону» (1:4).

«Анже» смог заработать два балла за три проведенных матча Лиги 1. В предыдущем туре чемпионата команда зафиксировала первое поражение, проиграв на домашней арене «Бресту» (1:3). Прежде команда последовательно разделила очки с «Нантом» (0:0) и «Осером» (2:2).

Информация для ставок

«Труа» пропускал минимум три гола в 3 прошлых матчах Лиги 1

«Анже» не выигрывал в 11 последних гостевых поединках чемпионата

Ставка ТБ (2,5) прошла в 6 из предыдущих 7 матче «Труа» в лиге

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