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«Труа» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 09:53
Труа

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого матча букмекеры видят «Труа». Победа хозяев поля в линии компании Лига Ставок идет по коэффициенту 2.45, поставить на ничью можно по цене 3.40, а победа «Анже» играется по котировке 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.523.363.06
Лига Ставок 2.46 3.30 3.00
Мелбет 2.51 3.46 3.04
1XBET 2.51 3.46 3.04

При этом аналитики склоняются к тому, что команды покажут результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола идут по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Труа» является худшей командой по итогам трех проведенных туров чемпионата Франции. Пропустив в общей сложности десять голов, команда последовательно проиграла «Монпелье» (2:3), «Тулузе» (0:3) и «Лиону» (1:4).

«Анже» смог заработать два балла за три проведенных матча Лиги 1. В предыдущем туре чемпионата команда зафиксировала первое поражение, проиграв на домашней арене «Бресту» (1:3). Прежде команда последовательно разделила очки с «Нантом» (0:0) и «Осером» (2:2).

Информация для ставок

  • «Труа» пропускал минимум три гола в 3 прошлых матчах Лиги 1
  • «Анже» не выигрывал в 11 последних гостевых поединках чемпионата
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 6 из предыдущих 7 матче «Труа» в лиге

Прогноз

В этом матче «Труа» и «Анже» кинут все силы на то, чтобы одержать первую победу в сезоне. С учетом не самой надежной защиты обеих команд, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.38 1.56 1.73 2.08 1.38 2.95
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:07
Анже не проиграют
Гость
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