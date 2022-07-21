«Анси» — «Ньор». Прогноз на матч французской Лиги 2 (30.07.2022)

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21 июля 2022, 09:54

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Сыграть победу «Анси» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.40, ничья находится на отметке 3.00, а победа «Ньора» доступна по котировке 3.05.

Эксперты также убеждены, что команды проведут низовую встречу. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Анси» успешно выступил в прошлом сезоне третьего дивизиона Франции. Клуб завершил чемпионат на втором месте, получив прямое повышение в классе.

По ходу сезона игроки «Анси» провели 19 победных и девять ничейных матчей, проиграв шесть поединков своим оппонентам. Соотношение забитых и пропущенных голов составило 55 н 30.

«Ньор» смог сохранить прописку в Лиге 2 по итогам прошлого созыва. Команда завершила чемпионат на 13-й строчке рейтинга, набрав в общей сложности 46 очков. Футболисты «Ньора» организовали 12 побед, 10 раз сыграли вничью и в 16-и поединках уступили своим соперникам.

Информация для ставок

«Анси» выиграл 5 последних матчей на своем поле

«Ньор» не выигрывал в 5 предыдущих турах Лиги 2

«Анси» не пропускал голы в 3 прошлых матчах на своем поле

Прогноз

Для «Анси» предстоящий матч станет дебютным во второй лиге, а на домашнем стадионе команду будут поддерживать местные болельщики. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую хозяев поля по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок