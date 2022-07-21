«Гавр» — «Гренобль». Прогноз на матч французской Лиги 2 (30.07.2022)

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21 июля 2022, 10:14

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеров в этом матче на стороне домашней команды. Поставить на победу «Гавра» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.50, ничья – 2.99, а победа «Гренобля» играется по котировке 3.15.

Анализ линии голов говорит о том, что эксперты убеждены в низовом исходе этого противостояния. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.47, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

Из-за плохих результатов на финише прошлого сезона «Гавр» не смог закрепиться в первой пятерке. Потерпев четыре поражения подряд, команда завершила кампанию на восьмом месте рейтинга.

По ходу сезона «Гавр» одержал 13 побед и 11 ничьих, допустив в общей сложности 14 поражений от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов составило 38:41.

«Гренобль» по ходу прошлой кампании не претендовал на высокие награды. Набрав 44 балла, клуб пришел к финишу на 15-м месте рейтинга, опередив подвальную часть турнирной таблицы на четыре очка.

Информация для ставок

«Гавр» проиграл в 3 из прошлых 5 домашних матчей

«Гренобль» выиграл в 4 из последних 6 гостевых матчей лиги

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 6 очных матчей

Прогноз

Букмекеры не ждут от команд голов, но в этой игре «Гавр» и «Гренобль» откроют для себя сезон, что дает возможность сыграть с прицелом на атаку. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.10 в букмекерской конторе Лига Ставок.