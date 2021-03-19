«Фрайбург» — «Аугсбург»: прогноз на матч Бундеслиги (21.03.2021)

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вчера, 10:34

В 26-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» приедет в гости к «Фрайбургу» и попытается отобрать очки у хозяев.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 1.94. На победу гостей в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 3.85. Вероятность ничьи оценивается по 3.6.

На исход с большим количеством голов ( ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.98. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 1.83.

Форма команд

Команды находятся друг от друга на расстоянии пяти очков. «Фрайбург» последнее время немного ухудшил свои результаты, однако у команды был хороший запас очков, который помогает им оставаться на девятом месте. В прошлых двух турах «Фрайбург» уступил «Майнцу» (0:1) и «РБ Лейпциг» (0:3).

«Аугсбург» находится на относительной безопасности от зоны вылета. Отрыв составляет 8 очков, а коллектив пытается набирать очки, где может. Команда играет нестабильно, в последних пяти матчах набрала семь очков. В последнем туре «Аугсбург» обыграл «Боруссию» М (3:1), а немного ранее уступил на выезде «Герте» (1:2).

Информация для ставок

• «Аугсбург» проиграл четыре встречи на выезде из последних пяти в Бундеслиге

• Последние три встречи между командами закончились со счетом (1:1)

• «Аугсбург» забивает пять матчей в чемпионате подряд

• Пять из семи последних матчей «Фрайбурга» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды не преследуют серьезных турнирных задач, и предсказать победителя здесь будет довольно сложно. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.82.