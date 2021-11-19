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«Фрайбург» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (21.11.2021)

19 ноября 2021, 10:30

В 12-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» приедет в гости к «Фрайбургу» и попытается отобрать очки у хозяев.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Фрайбург
Айнтрахт
0 : 2
завершен
21 ноября 2021, 17:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.653.87
Фонбет 2.00 3.60 3.70
Мелбет 1.82 3.68 4.76
1XBET 1.98 3.78 4.08
BetBoom 1.87 3.62 4.33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 2.01. На победу гостей в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 3.6. Вероятность ничьи оценивается по 3.55

Форма команд

«Фрайбург» стал главным открытие на старте нового сезона Бундеслиги. Команда играет в атакующий футбол и проиграла только одну встречу в чемпионате Германии. Сейчас клуб идет на третьем месте, имея в активе 22 очков, что не может не радовать болельщиков.

У «Айнтрахта» дела в Бундеслиге не налаживаются. Команда непривычно для себя обитает внизу турнирной таблицы, находясь на четырнадцатом месте с двенадцатью очками. В последнем матче «Айнтрахт» выиграл на последних минутах у «Гройтер Фюрт» (2:1), а ранее разошелся миром с «РБ Лейпциг» (1:1).

Информация для ставок

• «Фрайбург» проиграл только один матч из десяти последних матчей, а «Айнтрахт» уступил в двух встречах
• «Фрайбург» забивает в 11 последних домашних матчах
• Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахт» находится в плохой форме и предпосылок на кардинальное улучшение ситуации пока не видно. «Фрайбург» имеет хорошие шансы продлить свою серию без поражений на своем стадионе и набрать очередные три очка в чемпионате. Сделать ставку на победу «Фрайбурга» можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.38 2.08 1.83 1.64 2.38
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 2.15 1.78
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Все комментарии
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19 ноября в 18:25
Футбольный клуб «Фрайбург» одержит победу.
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19 ноября в 12:22
Футбольный клуб «Фрайбург» выиграет матч.
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