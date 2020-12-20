«Фрайбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (20.12.2020)

1608413720

20 декабря 2020, 00:35

В 13-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» на стадионе «Шварцвальд» сыграет против «Герты». Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч представлен в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этой встрече букмекеры оценивают практически одинаково. За победу «Фрайбурга» компания Фонбет предлагает коэффициент 2.70, а ставки на победу «Герты» принимаются за 2.74. Заключить пари на ничейный исход можно по котировке 3.54.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность. Поставить на тотал больше 2,5 голов можно по котировке 1.76, меньше – 2.00.

Форма команд

«Фрайбург» — одиннадцатая команда в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В текущем сезоне чемпионата хозяева встречи показали такие результаты: три победы, пять ничьих и четыре поражения.

На протяжении четырех туров кряду «Фрайбург» не проигрывал. После ничейных матчей с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» М (2:2) команда обыграла «Арминию» и «Шальке» с одинаковым счетом 2:0.

«Герта» располагается на строчке ниже – 12 место. У берлинского клуба такие результаты: три победы, четыре ничьи и пять поражений.

В двух предыдущих турах чемпионата Германии разделили очки с «Боруссией» М (1:1) и «Майнцом» (0:0). Перед этим «Герта» победила «Унион» (3:1) в дерби и сыграла вничью с «Байером» (0:0).

Информация для ставок

В 9 из 11 прошлых встреч соперников на стадионе «Фрайбурга» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Фрайбург» не проигрывал в семи прошлых домашних поединках против «Герты»

«Фрайбург» забивал минимум два гола в трех последних турах

«Герта» не проигрывала в трех прошлых гостевых поединках – две ничьи и одна победа

Прогноз

В этом матче лучше сделать ставку на то, что обе команды забьют голы с коэффициентом 1.61 по линии букмекерской конторы Фонбет.

Данный исход регулярно проходит в очных встречах команд. К тому же, «Фрайбург» и «Герта» регулярно забивали в прошлых турах.