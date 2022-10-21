«Фрайбург» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

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вчера, 09:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. На ничейный результат можно поставить по 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Фрайбург» потерпел сокрушительное поражение от «Баварии» в прошлом туре Бундеслиги (0:5), однако это не должно сильно повлиять на настрой команды, ведь та находится в группе лидеров, а именно на третьем месте. Коллектив набрал 18 баллов и отстает от лидера на пять пунктов. После матча с «Баварией», «Фрайбург» в дополнительное время обыграл «Санкт-Паули» (2:1) в кубке Германии.

«Вердер» старается держаться в середине турнирной таблицы Бундеслиги после возвращения их низшего дивизиона и пока команде это удается. Клуб из Бремена удерживает девятое место с набранными 15 баллами и в случае успеха в ближайших матчах может сделать резкий скачок вверх, ведь плотность таблицы довольно высокая. В матче кубка Германии «Вердер» проиграл по пенальти «Падерборну» (2:3), а в чемпионате уступил «Майнцу» (0:2).

Информация для ставок

«Вердер» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл только в одной встрече из последних десяти во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей

Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязательно попытается реабилитироваться перед болельщиками за поражение в прошлом туре и как минимум удержать свое третье место в турнирной таблице. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.