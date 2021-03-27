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«Фуэнлабрада» – «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (29.03.2021)

вчера, 06:36

В 31-м туре испанской Сегунды «Мальорка» приедет в гости к «Фуэнлабраде». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.262.852.66
Фонбет 3.20 2.80 2.60
Мелбет 3.22 2.80 2.65
Pin-Up.ru 2.90 2.90 2.63

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. В случае победы «Фуэнлабрады» зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно сыграть по коэффициенту 2.85.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.97 на ТБ 2 и 1.84 на ТМ 2. Исход «обе забьют» представлен котировкой 2.07.

Форма команд

«Мальорка» вместе с «Эспаньолом» лидирует в Сегунде, проведя на один матч меньше каталонской команды. «Мальорка» обладает большим опытом выступлений в Примере, и руководство с поклонниками клуба мечтают о возвращении в главный чемпионат Испании. В прошлых двух турах «Мальорка» сыграла вничью с «Реалом Овьедо» (0:0), а немного ранее уступила на выезде «Спортингу» (0:2).

«Фуэнлабрада» является середняком чемпионата, занимая 13-ю строчку. Команда часто играет вничью и редко проигрывает. Коллектив не так много пропускает, однако тренерскому штабу следует поработать над реализацией голевых моментов команды. В последних двух турах «Фуэнлабрада» одержала победу над Леганесом (2:0) и потерпела домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

Информация для ставок

  • Шесть из последних девяти матчей «Фуэнлабрады» закончились ничейным результатом
  • «Мальорка» проиграла три из десяти последних матчей
  • Матч первого круга между командами закончился выездной победой «Фуэнлабрады» (3:2)
  • Четыре из пяти последних матчей «Мальорки» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Мальорка» ведёт борьбу за выход в Примеру и поэтому должна быть более мотивирована на предстоящий поединок. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.08 1.45 2.87
Мелбет 1.48 2.84
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Djebrael
Djebrael
вчера в 07:34
Много голов не будет
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