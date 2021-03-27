«Фуэнлабрада» – «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (29.03.2021)

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вчера, 06:36

В 31-м туре испанской Сегунды «Мальорка» приедет в гости к «Фуэнлабраде». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. В случае победы «Фуэнлабрады» зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно сыграть по коэффициенту 2.85.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.97 на ТБ 2 и 1.84 на ТМ 2. Исход «обе забьют» представлен котировкой 2.07.

Форма команд

«Мальорка» вместе с «Эспаньолом» лидирует в Сегунде, проведя на один матч меньше каталонской команды. «Мальорка» обладает большим опытом выступлений в Примере, и руководство с поклонниками клуба мечтают о возвращении в главный чемпионат Испании. В прошлых двух турах «Мальорка» сыграла вничью с «Реалом Овьедо» (0:0), а немного ранее уступила на выезде «Спортингу» (0:2).

«Фуэнлабрада» является середняком чемпионата, занимая 13-ю строчку. Команда часто играет вничью и редко проигрывает. Коллектив не так много пропускает, однако тренерскому штабу следует поработать над реализацией голевых моментов команды. В последних двух турах «Фуэнлабрада» одержала победу над Леганесом (2:0) и потерпела домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

Информация для ставок

Шесть из последних девяти матчей «Фуэнлабрады» закончились ничейным результатом

«Мальорка» проиграла три из десяти последних матчей

Матч первого круга между командами закончился выездной победой «Фуэнлабрады» (3:2)

Четыре из пяти последних матчей «Мальорки» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Мальорка» ведёт борьбу за выход в Примеру и поэтому должна быть более мотивирована на предстоящий поединок. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7.