«Ганновер-96» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2022)

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сегодня, 12:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ганновер-96». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.31. Победа «Хольштайн» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Ганновер-96» является типичным середняком второй Бундеслиги и вряд ли может рассчитывать на высокие места по окончанию сезона. Команда занимает 12 место и набрала 28 очков, что на три пункта меньше, чем у нынешнего соперника. В предстоящем матче в случае победы, клуб может сравняться по очкам с «Хольштайн», что добавляет футболистам дополнительной мотивации. В двух последних матчах «Ганновер-96» обыграл «Санкт-Паули» (3:0) и сыграл вничью с «Дармштадтом» (2:2).

«Хольштайн» достиг неплохих результатов в последних матчах и реабилитировался за провал на старте сезона. Перед стартом очередного тура коллектив идет на 11 позиции, набрав 31 очко, и отстает от лидера на 12 пунктов. Чтобы навязать борьбу за первые три места, команда обязана выигрывать каждый следующий поединок и ждать осечки конкурентов. В прошлом туре «Хольштайн» проиграл «Карлсруэ» (0:2), а ранее одолел «Эрцгебирге» (3:2).

Информация для ставок

«Хольштайн» проиграл один матч из последних десяти, а «Ганновер» уступил в двух поединках

«Ганновер-96» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд

Три последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Десять последних выездных матчей «Хольштайн» завершились «обе забьют»

Прогноз

«Хольштайн» находится на ходу и поражение в последнем туре не должно повлиять на настроение футболистов. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.