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«Ганновер-96» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2022)

сегодня, 12:51
Ганновер

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ганновер-96». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.31. Победа «Хольштайн» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.563.11
Фонбет 2.40 3.40 3.00
Мелбет 2.27 3.44 3.17
1XBET 2.27 3.44 3.17
BetBoom 2.23 3.46 3.15

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Ганновер-96» является типичным середняком второй Бундеслиги и вряд ли может рассчитывать на высокие места по окончанию сезона. Команда занимает 12 место и набрала 28 очков, что на три пункта меньше, чем у нынешнего соперника. В предстоящем матче в случае победы, клуб может сравняться по очкам с «Хольштайн», что добавляет футболистам дополнительной мотивации. В двух последних матчах «Ганновер-96» обыграл «Санкт-Паули» (3:0) и сыграл вничью с «Дармштадтом» (2:2).

«Хольштайн» достиг неплохих результатов в последних матчах и реабилитировался за провал на старте сезона. Перед стартом очередного тура коллектив идет на 11 позиции, набрав 31 очко, и отстает от лидера на 12 пунктов. Чтобы навязать борьбу за первые три места, команда обязана выигрывать каждый следующий поединок и ждать осечки конкурентов. В прошлом туре «Хольштайн» проиграл «Карлсруэ» (0:2), а ранее одолел «Эрцгебирге» (3:2).

Информация для ставок

  • «Хольштайн» проиграл один матч из последних десяти, а «Ганновер» уступил в двух поединках
  • «Ганновер-96» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд
  • Три последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Десять последних выездных матчей «Хольштайн» завершились «обе забьют»

Прогноз

«Хольштайн» находится на ходу и поражение в последнем туре не должно повлиять на настроение футболистов. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.79 1.66 2.30
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 1.99 1.91
1XBET 1.99 1.91
Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 13:44
Как бы ужасно и нестабильно в этом сезоне не играл “Ганновер”, но стоит похвалить желание коллектива быть постоянно на чужой половине поля. Именно из-за частых “вылазок в тыл” и игнорирования собственных ворот “красные” и идут так низко в таблице, но вот по части стандартных положений, в частности угловых, у хозяев поля все в полном порядке. “Хольштайну” по силам взять как минимум один балл, а то и три. “Ганновер” дома играет слишком нестабильно, а “аисты” в этом году за три тура на чужом поле набрали семь очков. Предлагаю поставить на Ф2(0)
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 12:54
Будет 2:2
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