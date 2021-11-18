«Ганза» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.11.2021)

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18 ноября 2021, 13:15

В 14-м туре второй Бундеслиги «Эрцгебирге» приедет в гости к «Ганзе». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу «Ганзы» составляет 2.05. Выбрать победителем «Эрцгебирге» можно по коэффициенту 3.6. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эрцгебирге» в начале сезона был одной из худших команд второй Бундеслиги. Команда и сейчас продолжает находиться на предпоследнем месте в турнирной таблице, однако виден прогресс в результатах. За последние пять матчей клуб потерпел только одно поражение и набрал восемь очков, что дает надежду болельщикам на успех в будущем. В последней игре чемпионата «Эрцгебирге» обыграл на своем поле «Хайденхайм» (2:0), а ранее разошелся миром с «Ганновером» (1:1).

У «Ганзы» дела обстоят немного лучше, но расслабляться новичку второй Бундеслиги еще очень рано. За последние пять встреч в чемпионате клуб набрал 10 очков и идет на 11-м месте с 17 баллами в активе. Чтобы оставаться на таком уровне, необходимо продолжать набирать очки в матчах, где это возможно и не терять концентрацию. В последних двух поединках «Ганза» неожиданно выиграла на выезде у «Яна» (3:2) и одолела «Фортуну» (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Ганзы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Эрцгебирге» не может выиграть уже девять матчей на выезде

«Ганза» проиграла четыре из пяти последних матчей с «Эрцгебирге»

Шесть из восьми последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой довольно нерезультативно, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также не увидят большого количества мячей. Предлагаем сделать ставку на «тотал меньше 2.5 мячей» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет.