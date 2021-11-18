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«Ганза» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.11.2021)

18 ноября 2021, 13:15

В 14-м туре второй Бундеслиги «Эрцгебирге» приедет в гости к «Ганзе». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.483.99
Фонбет 1.97 3.45 3.90
Мелбет 2.04 3.54 3.66
1XBET 2.02 3.54 3.72
BetBoom 2.06 3.40 3.65

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу «Ганзы» составляет 2.05. Выбрать победителем «Эрцгебирге» можно по коэффициенту 3.6. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эрцгебирге» в начале сезона был одной из худших команд второй Бундеслиги. Команда и сейчас продолжает находиться на предпоследнем месте в турнирной таблице, однако виден прогресс в результатах. За последние пять матчей клуб потерпел только одно поражение и набрал восемь очков, что дает надежду болельщикам на успех в будущем. В последней игре чемпионата «Эрцгебирге» обыграл на своем поле «Хайденхайм» (2:0), а ранее разошелся миром с «Ганновером» (1:1).

У «Ганзы» дела обстоят немного лучше, но расслабляться новичку второй Бундеслиги еще очень рано. За последние пять встреч в чемпионате клуб набрал 10 очков и идет на 11-м месте с 17 баллами в активе. Чтобы оставаться на таком уровне, необходимо продолжать набирать очки в матчах, где это возможно и не терять концентрацию. В последних двух поединках «Ганза» неожиданно выиграла на выезде у «Яна» (3:2) и одолела «Фортуну» (2:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Ганзы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Эрцгебирге» не может выиграть уже девять матчей на выезде
  • «Ганза» проиграла четыре из пяти последних матчей с «Эрцгебирге»
  • Шесть из восьми последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой довольно нерезультативно, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также не увидят большого количества мячей. Предлагаем сделать ставку на «тотал меньше 2.5 мячей» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49 1.88 2.02 1.50 2.73
Мелбет 1.85 2.05
1XBET 4.66 1.20
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Все комментарии
zv8zt9hzev33
zv8zt9hzev33
18 ноября в 19:43
Тотал больше 2.5 сыграет.
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18 ноября в 15:37
Футбольный клуб «Ганза» (Росток) одержит победу.
gavq4zfmd26m
gavq4zfmd26m
18 ноября в 15:36
Футбольный клуб «Ганза» (Росток) выиграет матч.
shlomo
shlomo
18 ноября в 15:08
Хозяева не проиграют и ОЗ....
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