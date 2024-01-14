«Гавр» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2023)

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вчера, 12:25

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Гавра», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.13 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Гавр» для новичка Лиги 1 выглядит неплохо в этом сезоне и на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В матче с «Лионом» хозяева попытаются как минимум не уступить, а возможно и добиться важной победы. Два последних матча «Гавра» завершились победами над «Каном» в кубке (2:1) и поражением от «Реймса» (0:1).

«Лион» после катастрофического старта и пребывания в зоне вылета взялся исправлять ситуацию и уже одержал несколько побед подряд. Коллективу удалось выйти на 15 место и набрать 16 очков, но отрыв от ближайшего соперника составляет всего два пункта. Выездной поединок против «Гавра» обещает быть очень сложным, но интересным для зрителей. В прошлой игре «Лион» в кубке Франции одолел «Понталье» (3:0), а в чемпионате выиграл у «Нанта» (1:0).

Информация для ставок

«Гавр» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Лион» одержал уже четыре победы подряд во всех турнирах

«Лион» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Гавром»

Прогноз

Трудно предположить, насколько будет готов «Лион» к этому поединку, но предполагаем, что один мяч, как и «Гавр», они забить смогут. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Лига Ставок.